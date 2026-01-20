Steiniger Start in Neuseeland: "Affe auf Bike" und Vater stehen ohne Motorräder da

Timmersiek/Neuseeland - Eigentlich wollte die Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (26), besser bekannt als "Affe auf Bike", bereits mit ihrem Vater auf Motorradtour sein, doch aktuell läuft auf der Neuseelandreise einiges schief.

Hier war noch alles in Ordnung, doch kurz danach ging alles schief. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike

Ursprünglich wollten Vater und Tochter am Dienstag ihr gelbes "Postauto" gegen Motorräder eintauschen und damit weiter düsen.

Doch es sollte anders kommen: "Heute läuft schon wieder alles schief", meldete sich die Reisebloggerin auf Instagram in ihrer Story. Ihr Vater sei gegen einen Baum gelaufen und habe sich "zwei fette Beulen" geholt.

Anschließend wollten die beiden ihre Motorräder abholen und ihr gelbes Auto abgeben. Allerdings kamen die Motorräder zwar durch den Zoll, aber eine "elektrische Bestätigung" würde immer noch fehlen.

"Die ist heute nicht gekommen und dementsprechend stehen wir hier vermutlich noch eine Nacht mehr im Regen", teilte Bendixen ihrer Community mit.