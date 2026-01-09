"4 Blocks Zero": HBO zeigt die Anfänge der Hamady-Familie
Berlin - Die Hamadys kehren zurück auf die Bildschirme: Mit "4 Blocks Zero" bringt HBO Max im Herbst 2026 das heiß erwartete Prequel zur Erfolgsserie "4 Blocks" an den Start.
In acht Episoden erzählt das neue HBO Original, wie alles begann: die Anfänge der Hamady-Familie im Berlin der 1990er-Jahre – zwischen Flucht, Bürokratie und dem harten Kampf um eine neue Existenz.
In den bereits veröffentlichten drei Staffeln "4 Blocks" geht es um den arabischen Clan-Anführer Ali "Toni" Hamady (Kida Khodr Ramadan, 49), der in Berlin-Neukölln das Geschäft mit Drogen, Schutzgeld, Casinos und Prostitution kontrolliert.
Obwohl Toni eigentlich aussteigen will, um ein normales Leben mit Frau und Tochter führen, wird er immer tiefer in kriminelle Intrigen hineingezogen.
Die Hauptrollen in "4 Blocks Zero" übernehmen Tariq Al-Saies (32, "Liberame: Nach dem Sturm") als Ibrahim Hamady, Tareq Nassery (27, "Alle Jahre wieder") als junger Ali – später bekannt als Toni Hamady –, Rami Fadel Khalaf (42, "Dirty, Difficult, Dangerous") als Vater Malik und Soufiane El Mesaudi (24, "Hype") als Bruder Abbas.
Mit dabei sind außerdem Fatima Khanfour (54) als Großmutter Hanin, Luis Vorbach (21, "Totenfrau") als Vince Kerner, Mohammad Eliraqui (27), Bella Dayne (36), Mark Waschke (48 "Dark") und viele mehr.
Für die Regie zeichnen sich Özgür Yıldırım (46, "4 Blocks") und Hüseyin Tabak ("Oscars Kleid") verantwortlich.
"4 Blocks Zero" startet im Herbst 2026 beim Streamingdienst HBO Max.
Titelfoto: Julia Terjung/HBO Max/dpa