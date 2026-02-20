Krasse Quote und überragende Bewertungen: Neue "Game of Thrones"-Serie begeistert

Belfast/London - Seit dem 18. Januar gibt es wöchentlich eine Folge des neuesten "Game of Thrones"-Ablegers "A Knight of the Seven Kingdoms" - und die Begeisterung der Zuschauer wächst mit jeder neuen Episode! Auch HBO Max darf sich die Hände reiben: Die Zuschauerzahlen unterstreichen, wie beliebt der Serienneuling schon ist.

Ser Duncan der Große (Peter Claffey, 29, l.) und sein Knappe Egg (Dexter Sol Ansell, 11) stehen bei "A Knight of the Seven Kingdoms" im Fokus. © dpa/HBO Max

Die Fantasy-Serie spielt etwa 89 Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones" (GoT) und handelt von dem Heckenritter Ser Duncan dem Großen (Peter Claffey, 29) und seinem Knappen Aegon V. Targaryen (Dexter Sol Ansell, 11), genannt Egg.

Der Rahmen ist dabei viel kleiner gesteckt als bei GoT oder auch "House of The Dragon", doch das mindert die positiven Reaktionen der Fans keineswegs. Aktuell ist "A Knight of the Seven Kingdoms" die erfolgreichste Serie aus dem Hause des Streaming-Anbieters!

Kurz vor der Veröffentlichung der sechsten und finalen Folge der ersten Staffel erreicht die Serie laut Variety alleine in den USA durchschnittlich knapp 13 Millionen Zuschauer pro Episode, setzt sich damit sogar gegen Emmy- und Golden-Globe-Gewinner "The Pitt" durch.

Es bahnt sich der drittbeste Serienstart der Geschichte von HBO Max an. Seit Januar gibt es den Streaming-Anbieter auch in Deutschland, hierzulande erfreut sich "A Knight of the Seven Kingdoms" ebenfalls großer Beliebtheit.

Genaue Zahlen für den deutschen Raum gibt es indes leider nicht, da HBO Max diese hier nicht auf "auf regionalem oder nationalem Level" veröffentlichten würde, wie man gegenüber TAG24 mitteilte.