Krasse Quote und überragende Bewertungen: Neue "Game of Thrones"-Serie begeistert
Belfast/London - Seit dem 18. Januar gibt es wöchentlich eine Folge des neuesten "Game of Thrones"-Ablegers "A Knight of the Seven Kingdoms" - und die Begeisterung der Zuschauer wächst mit jeder neuen Episode! Auch HBO Max darf sich die Hände reiben: Die Zuschauerzahlen unterstreichen, wie beliebt der Serienneuling schon ist.
Die Fantasy-Serie spielt etwa 89 Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones" (GoT) und handelt von dem Heckenritter Ser Duncan dem Großen (Peter Claffey, 29) und seinem Knappen Aegon V. Targaryen (Dexter Sol Ansell, 11), genannt Egg.
Der Rahmen ist dabei viel kleiner gesteckt als bei GoT oder auch "House of The Dragon", doch das mindert die positiven Reaktionen der Fans keineswegs. Aktuell ist "A Knight of the Seven Kingdoms" die erfolgreichste Serie aus dem Hause des Streaming-Anbieters!
Kurz vor der Veröffentlichung der sechsten und finalen Folge der ersten Staffel erreicht die Serie laut Variety alleine in den USA durchschnittlich knapp 13 Millionen Zuschauer pro Episode, setzt sich damit sogar gegen Emmy- und Golden-Globe-Gewinner "The Pitt" durch.
Es bahnt sich der drittbeste Serienstart der Geschichte von HBO Max an. Seit Januar gibt es den Streaming-Anbieter auch in Deutschland, hierzulande erfreut sich "A Knight of the Seven Kingdoms" ebenfalls großer Beliebtheit.
Genaue Zahlen für den deutschen Raum gibt es indes leider nicht, da HBO Max diese hier nicht auf "auf regionalem oder nationalem Level" veröffentlichten würde, wie man gegenüber TAG24 mitteilte.
"A Knight of the Seven Kingdoms": Neueste Folgen werden nahezu perfekt bewertet
Nicht nur anhand der Quote lässt sich der Erfolg der Drama-Serie mit vielen komödiantischen Elementen messen. Auch die Kritiken und Zuschauer-Bewertungen sprechen eine deutliche Sprache.
Auf Rotten Tomatoes bewerten 93 Prozent aller Kritiker die Sendung positiv. Auf der weltweit größten Bewertungsplattform für Filme und Serien, IMDb, bekommt "A Knight of the Seven Kingdoms" bei mehr als 82.000 Stimmen im Schnitt 9,0 von 10 möglichen Sternen. Damit ist das GoT-Prequel derzeit eine der bestbewerteten Serien aller Zeiten!
Dabei scheint sich die Show mit jeder Folge selbst zu übertreffen: Während Folge eins auf eine starke Bewertung von 8,2 Sternen kommt, wurde jede neue Episode noch positiver wahrgenommen - die Folgen vier sowie fünf kommen auf nahezu perfekte 9,7 Sterne bei Zehntausenden Wertungen!
Der dicke Wermutstropfen für alle Fans: Am kommenden Montag wird bereits die vorerst letzte Folge erscheinen - und dann heißt es warten. Denn die Produzenten kündigten bereits an, dass es wohl nicht im Jahresrhythmus neue Staffeln geben werde.
Titelfoto: Montage: dpa/HBO Max