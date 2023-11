Aline Bachmann rastet nach Notfall in Reality-Show aus: "Ich f*** Euch alle!"

Bonn - Aline Bachmann sorgt für Schock in der "Like Us"-Villa: Vor Schmerzen schreiend brach die 29-Jährige in Folge 8 der Reality-Show auf dem Boden zusammen. Umgehend brachten sie Rettungskräfte in das nächste Krankenhaus. Nach ihrer Genesung gab es keine Rückkehr zum Dreh.