Neue Reality-Show: So startet "Like Us" mit Aline Bachmann & Krasavices Pizzaboy

Von Nico Zeißler

Bonn - Zehn Tage, elf Influencer, zwölf Folgen: Die Reality-Show "Like Us - Next Level" hat schon weit vor der Veröffentlichung für Schlagzeilen gesorgt - besonders wegen Aline Bachmann (29). Die Dresdnerin kann zum Auftakt aber bei ihren Mitstreitern punkten. Bleibt das so?

Die Kandidaten v.l.n.r.: Aline Bachmann, Fabio De Pasquale, Jules Eliana, Marlisa Rudzio, Maximilian Knab, Julia Oemler, Marcel Dähne, Celina Nitz und Julyan Pohl. © cliq.de "Luxus bis ins Detail" in einer prunkvollen Villa verspricht die neue Reality-Show bei cliq.de, in der Social-Media-Sternchen am Ende eine eigene Sendung gewinnen können. Schon 2021 wurde sie produziert, erst jetzt folgte die Ausstrahlung - aufgrund einer "länger andauernden Postproduktions-Phase", wie TAG24 offiziell erfuhr. Die ersten Influencer, die in die Behausung im Siebengebirge bei Bonn einziehen, sind: Shania Geiss Fans zeigen sich entsetzt: Shania Geiss auf neuem Foto "fast nicht wiedererkannt" YouTuber und "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Marcel Dähne (29) alias "KsFreakWhatElse",



Julia Oemler (29),



Jules Eliana (beide bekannt aus "Love Island" und "Temptation Island VIP"),

Maximilian Knab alias Pizzaboy Max (bekannt aus den Musikvideos von Katja Krasavice, unter anderem "Doggy"),

Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Nathalie Bleicher-Woth (27),



Content Creatorin Celina

TikToker Julyan Pohl Später werden noch Marlisa Rudzio (33) und ihr Ex-Freund Fabio De Pasquale (28) einziehen. Auch Reality-Star Sam Dylan wird Teil der Show werden.

Aline, Nathalie und Marcel in Folge 1. © Bildmontage: cliq.de

Like Us - Next Level: Bewohner positiv überrascht von Aline Bachmann

Brechen den Fußmarsch ab: Jules (M.), Celina (3.v.r.) und Max (2.v.r.). © cliq.de Aline Bachmann, die mit ihrer Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" und einer Gewichtsreduzierung um 130 Kilogramm bekannt wurde, aber immer wieder mit Shitstorms zu kämpfen hat, wird bereits vor ihrer Ankunft von Julia Oemler angekündigt: "Es soll sich jeder sein eigenes Urteil bilden. Die hat Spendengelder mal hinterzogen, das war der Auslöser. Vielleicht ist sie ja ganz anders." Tatsächlich bekommen sowohl die Leipzigerin als auch Max ("Bis jetzt haben sich die Gerüchte nicht bestätigt") ein anderes Bild von der 29-Jährigen, die wie alle anderen nur drei Stunden Handyzeit pro Tag genießen darf, mit allen eine gemeinsame Mahlzeit zu sich nehmen und spätestens um 23.30 Uhr ins Bett muss. Täglich wird in der Show ein "Cliq" an eine Person vergeben, die in den zurückliegenden 24 Stunden besonders positiv in Erscheinung getreten ist. Und obwohl Pizzaboy Max in Folge 2 das Wandern zu einem Zeltplatz abbricht - genau wie Celina ("Da hätte ich auch ins Dschungelcamp gehen können") und Jules - liegt er nach der ersten Cliq-Vergabe in Führung.