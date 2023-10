"Da ist eine ganz besondere Spannung": Romantische Flirts bei "Like Us - Next Level"

Bonn - Neben all den Spannungen, die die letzte Challenge verursacht hatte, sorgen Influencerin Julia Oemler (29) und TikToker Julyan Pohl für Knistern in der "Like Us - Next Level" -Villa.

Marlisa Rudzio (34) und Fabio De Pasquale überraschen die Influencer als neue Mitstreiter. Doch hinterlässt das Ex-"Temptation-Island"-Pärchen mit seiner Energie nicht den besten Eindruck. © cliq.de

Kaum ist die anstrengende Wildwasser-Challenge überstanden, erwartet die ausgelaugten Influencer auch schon die nächste Überraschung.

Schon am nächsten Morgen werden die Sieben von zwei neuen Kandidaten geweckt.

Marlisa Rudzio (34) und Fabio De Pasquale sorgen für ordentlich Stimmung.

Damit hinterlässt das Ex-"Temptation-Island"-Pärchen bei den anderen Mitstreitern aber leider nicht den besten Eindruck, denn die sind von so viel Energie und Lautstärke am frühen Morgen eher genervt.

Selbst Sympathie-Träger Krasavice-Pizzaboy Max ist bisher skeptisch:

"Ich finde, ganz ehrlich, die beiden passen nicht zu uns ins Haus."

Wie es mit den neuen Bewohnern weitergeht, gibt es in der nächsten "Like Us - Next Level"-Folge am kommenden Mittwoch exklusiv auf cliq.de zu sehen.