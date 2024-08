Deutsche Fans können sich freuen: Karius-Gattin verkündet TV-Überraschung!

Ismaning - TV-Überraschung bei DAZN ! Während Loris Karius (31) seit seinem jüngsten Aus in England einen neuen Job sucht , arbeitet seine Ehefrau Diletta Leotta (33) schon seit Jahren für den Sport-Streaminganbieter - allerdings in Italien. Nun dürfen sich aber auch deutsche Fußballfans auf das Model freuen.

In Italien ist Diletta Leotta (33) längst ein Star, auf Instagram folgen ihr über neun Millionen Menschen. Nun will sie auch in Deutschland durchstarten. © Screenshot/Instagram/dilettaleotta

Denn die Übertragungen mit der 33-Jährigen werden künftig auch im deutschsprachigen Raum empfangbar sein, wie der hiesige Ableger des britischen Medienunternehmens am Samstag in einem Instagram-Reel preisgab.

Für die Ankündigung war die Italienerin dabei höchstpersönlich zuständig: "Hallo liebe Serie-A-Fans! Mich seht Ihr ab sofort wöchentlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz!", erklärte die studierte Juristin in ihrer Muttersprache aus den Katakomben des altehrwürdigen San Siro in Mailand.

"Romelu Lukaku ist leider nicht mehr hier, aber dafür seht Ihr den original italienischen Broadcast mit dem italienischen Kommentar und vielen Emotionen und hochklassigen Vor- und Nachberichten. Ich freue mich auf Euch!", so die gebürtige Sizilianerin weiter.

Bereits seit 2018 ist Leotta als Moderatorin und Feldreporterin bei "DAZN Italia" für die Live-Sendungen des italienischen Fußball-Oberhauses im Einsatz.

Hierzulande strahlt der Streamingdienst die Duelle aus dem Stiefel Europas zwar ebenso aus, aber bislang nur mit deutschem Kommentar. Jetzt kommt also noch die Option im authentischen Ton hinzu.