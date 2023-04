Sachsen-Kannibale Detlev G.: "Ich habe einen Menschen geschlachtet!"

Beim Blick in ein für die Zuschauer verfremdetes Video sieht sie, "wie hier Detlev G. einen Mann kastriert. Der Mann ist bei Bewusstsein, also nicht betäubt."

Klages will verstehen, was sich zwischen Täter und Opfer wirklich abgespielt hat. "Es ist wichtig herauszufinden, wie es sein kann, dass sich ein Mensch in eine derart furchtbare Richtung entwickeln kann."

"Die Brutalität, die Grausamkeit war abscheulich. Da wurde ein Mensch zerstückelt, geschlachtet und wahrscheinlich verspeist", sagt die Kriminologin Petra Klages, die Einsicht in die Ermittlungsakten des verurteilten Mörders erhält, in "Kannibalen - Dem Bösen auf der Spur" ( Discovery+ ).

Detlev G., der seine lebenslange Haft seit 2018 in der JVA Waldheim verbüßt, spricht ebenfalls in der Doku . "Ich habe einen Menschen geschlachtet", gibt er zu, sagt aber auch: "Angst vor mir muss keiner haben. Es hat auch noch nie einer Angst vor mir gehabt. Ich bin ungefährlich."

Im November 2013 wurde Wojciech S. (†59) getötet und zerstückelt. © Dresdner Morgenpost

Übers Internet verabredete sich Detlev G. mit anderen SM-Interessierten. Einer von ihnen empfahl ihn im Juli 2013 eine 2018 von Europol aus dem Netz genommene Kannibalismus-Seite. Dort tauschte sich der Sachse mit Gleichgesinnten aus, driftete immer weiter in eine Welt voller grenzenloser Gewalt ab.

Der Auszug eines Chats: "Hallo, Weihnachten steht vor der Tür und die Gefriertruhe ist leer. Dein Fleisch wird mir, schön portioniert, über den Winter reichen", schrieb G. alias Caligula31. Rund zwei Monate vor der entsetzlichen Tat tritt er auch mit Wojciech S. in Kontakt.

"Sie verabredeten sich, diese Schlachtungshandlung irgendwann auch real durchzuführen", weiß der in den Fall involvierte Polizeihauptkommissar Frank Haschke.

So machte S. im Chat klare Ansagen, wie es ablaufen soll. "Keine Verletzungen im Kopfbereich, außer natürlich den Kopf abschneiden, solange ich noch lebe." Er wolle vom ersten Moment des Treffens an als Essen angesehen am besten sofort geschlachtet werden. "Es war geplant, dass ich ihn aufhänge und auseinandernehme", erklärt Detlev G. "Er wollte unbedingt auf diese Art und Weise sterben."

Am Abend des 3. November startet er eine Kameraaufzeichnung, zu deren Start er beschreibt, was in den folgenden Stunden in der Pension geschehen wird. "Morgen ist großes Schlachtfest hier", beginnt er und erläutert, was er anschließend mit den Genitalien des 59-Jährigen machen wird. "Das wird geil!"