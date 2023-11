Nächste TV-Show, nächster Sex? Gigi-Ex Michelle weiß: Yasins Penis "ist sehr klein"

Chumphon (Thailand) - Große Gefühle bei " Good Luck Guys "! In den Folgen 5 und 6 kommen sich zwei Team-Duos näher. Doch bei einem der beiden ziehen schneller Gewitterwolken auf als gedacht. Und die erste Exit-Entscheidung steht ebenfalls bevor.

Aurelia und Micha (beide 26) wachen innig zusammen auf. © Joyn

Das Team Aurelia Lamprecht und Micha Schüler (beide 26) sind "sehr close". So close, dass man sich süße Blicke zuwirft und mit zärtlichen Berührungen in den Tag startet. Auch Aurelias BFF Michelle Daniaux (25) spürt "ein Knistern".

Yasin Mohamed (32), der mit Aurelia kurz vor den Dreharbeiten intim war, kommt morgens in ihre Hütte, sieht das Duo kuschelnd auf dem Boden. "Es tat mir richtig weh, euch so nebeneinander liegen zu sehen", sagt er ihr. Aurelia knallhart: "Es ist vorbei, was erwartest du?"

Danach gibt's Sexy Talk zwischen Yasin und Teampartnerin Melissa Heitmann (26), die ihren Followern bei OnlyFans intime Einblicke gibt. Dafür sei die Berlinerin bei "Good Luck Guys" ziemlich zurückhaltend, findet der 32-Jährige, der sich freuen würde, wenn sie ihn "direkt bespringen" würde.

Damit es dazu kommt, wird mit Dominik Brcics (25) Hilfe aus Palmenblättern ein Liebesnest gebaut.