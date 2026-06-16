Ist Spotify down? Nutzer melden Probleme mit Musikdienst

Stockholm (Schweden) - Habt Ihr aktuell Probleme mit dem Musikstreamingdienst Spotify ? Dann seid Ihr damit offenbar nicht allein: Zahlreiche Nutzer melden bei Allestörungen derzeit Einschränkungen und Fehler.

Viele Nutzer melden aktuell Probleme mit dem Musikstreamingdienst Spotify. © Robert Michael/dpa

Seit gut einer Stunde häufen sich die Störungsmeldungen auf der Website. Was genau hinter dem Problem steckt, ist bislang unklar.

Nach einer Recherche von Netzwelt scheinen nur bestimmte iPhone-Modelle von dem Fehler betroffen zu sein.

Demnach sollen insbesondere das iPhone 15 Pro und das iPhone 17 Pro Probleme haben, auf anderen Geräten funktionierte Spotify hingegen reibungslos.