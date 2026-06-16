Ist Spotify down? Nutzer melden Probleme mit Musikdienst
Stockholm (Schweden) - Habt Ihr aktuell Probleme mit dem Musikstreamingdienst Spotify? Dann seid Ihr damit offenbar nicht allein: Zahlreiche Nutzer melden bei Allestörungen derzeit Einschränkungen und Fehler.
Seit gut einer Stunde häufen sich die Störungsmeldungen auf der Website. Was genau hinter dem Problem steckt, ist bislang unklar.
Nach einer Recherche von Netzwelt scheinen nur bestimmte iPhone-Modelle von dem Fehler betroffen zu sein.
Demnach sollen insbesondere das iPhone 15 Pro und das iPhone 17 Pro Probleme haben, auf anderen Geräten funktionierte Spotify hingegen reibungslos.
Demnach können alle Betroffenen das Problem umgehen, indem sie den Musikstreamingdienst vorübergehend über die mobile Website nutzen. Dafür sollte die App zuvor allerdings deinstalliert werden, da man sonst immer wieder dorthin weitergeleitet wird.
Titelfoto: Robert Michael/dpa