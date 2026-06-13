Schamloser Realitystar: Gigi knutscht Désirée Nick!

Neetzow-Liepen - Die erste Staffel " Realitystar Academy " sollte eigentlich nur einen Champion hervorbringen. Doch Chefin Désirée Nick (69) überrascht im großen Finale plötzlich mit zwei Siegern. Und die dürfen sich jetzt auf eine geile Realityshow freuen.

Lilli (27, r.) ist die Gewinnerin der "Realitystar Academy". © Screenshot/Joyn

Fünf von Désirées "zuckersüßen Zöglingen" stehen vor der adretten Reality-Mutti und bekommen nach 20 Folgen gesagt, wer die im Landkreis Vorpommern-Greifswald gedrehte Show gewonnen hat.

Es ist Lilli (27), die ihr Glück kaum fassen kann. Doch die 69-jährige Mentorin des Reality-Nachwuchses überrascht mit einer Aussage: "Dieser Jahrgang war so stark, dass ein Diplom nicht genug ist."

Und somit wird auch Jessica Zemer (25) zur strahlenden, wenn auch nur geteilten, Siegerin gekürt. Und das Beste für die zwei Girls: Sie werden an der neuen Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" teilnehmen. Ob als Team oder jeweils mit anderen Partnern, das ist noch offen.

Und Nick ist sich obendrauf sicher: "Den ein oder anderen wird man sicherlich noch mal sehen!"