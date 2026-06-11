Schock-Post! Deutscher Streaming-Star "von einem Auto umgefahren"

Grünstadt - Als Streamer ist Timo Schulz gemeinsam mit Simon Bechtold unter dem Namen "Tisi Schubech" auf YouTube sowie Twitch aktiv, hat sich dort durch Fußball und Gaming eine "Alarma"-Community mit insgesamt weit über einer Million Followern aufgebaut. Nun gibt es allerdings Sorgen um den Content-Creator.

Timo Schulz gibt sich nach dem üblen Unfall in seiner Instagram-Story zu sehen. © Instagram, tisi_schubech

Der Influencer aus dem pfälzischen Ebertsheim (Landkreis Bad Dürkheim) habe nach eigenen Angaben einen schweren Verkehrsunfall gehabt.

Wie er selbst auf Instagram mitteilte, sei er am Samstagnachmittag während der Fahrt mit seiner Vespa "von einem Auto umgefahren" worden. Dazu veröffentlichte er unmittelbar nach dem Schock-Crash ein Foto seines stark beschädigten Motorrollers.

Wie schwer es ihn dabei erwischt hat, wurde etwas mehr als 24 Stunden später deutlich. In mehreren Insta-Storys meldete er sich nämlich aus dem Krankenhaus zu Wort, zeigte ein Bild mit eingegipsten Armen und berichtete anschließend ausführlich über den Vorfall gegenüber seinen rund 283.000 Abonnenten.

"Eigentlich wollten wir ganz entspannt den sechsten Geburtstag meines Kleinen feiern. Stattdessen wurde ich auf dem Roller in einen Unfall verwickelt und seitdem steht alles ein bisschen Kopf", erklärte "Timau", gab dabei zudem erschreckende Einblicke in die Folgen des Unglücks.

"Ich habe einen Trümmerbruch an der rechten Hand, genauer gesagt am kleinen Finger. Dieser muss bereits am Freitag operiert werden", schrieb der Online-Star. Auch die linke Hand sei betroffen. Darüber hinaus habe er sich die Lippe nähen lassen müssen, auch Abschürfungen erlitten.