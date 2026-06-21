21.06.2026 16:25 Realityshow-Gewinnerin: "Tagebuch geführt mit allen Typen, die ich dort geb*mst habe"

Lilli "Lillipop" (27) und Jessica Zemer (25) sind die glücklichen Gewinnerinnen der ersten "Realitystar Academy"-Staffel. Jetzt folgte das trashkurs-Interview.

Von Nico Zeißler

Dresden - Lilli "Lillipop" (27) und Jessica Zemer (25) sind die glücklichen Gewinnerinnen der ersten "Realitystar Academy"-Staffel. Mit trashkurs haben sie ihre dortige Zeit Revue passieren lassen und erzählt, was seitdem los war und worauf sich die Zuschauer im "Forsthaus Rampensau Germany" freuen dürfen.

Lilli (27) ist eine der beiden Gewinnerinnen der "Realitystar Academy". © Trashkurs Dass es überhaupt zwei Gewinnerinnen gibt, wurde aufgrund der Siegprämie - die Teilnahme am "Forsthaus Rampensau" - zwar spekuliert. Als dann aber nur ein Akademikerhut aufgebaut war, verdichteten sich die Anzeichen, dass es wirklich nur einen Sieger gibt, erzählt Lilli im trashkurs-Interview. Die Überraschung war dementsprechend riesig, als Moderatorin Désirée Nick (69) neben der Berlinerin auch Jessica krönte. Mit dem Forsthaus wartet auf die beiden Mädels also nun die erste große Reality-Show. "Wir müssen als Team funktionieren und sind keine Einzelkämpfer", beschreibt Jessica den Unterschied zur Academy. Und macht direkt klar: "Scheißegal, wer da drin ist - ich lass mir von niemandem was sagen!" TV & Shows Lukas (27) hat Ausbildung und Studium, muss aber von Bürgergeld leben Lilli "hätte einfach gern hotte Jungs da" und hofft auf Jessicas Einlösen einer intimen Wettschuld: Sie möchte die Scheide der Transfrau sehen. Jessica wäre jedenfalls dabei: "Nach zwei Gläsern Wein werden die Beine gespreizt!"

Realitystar Academy - Das große Siegerinnen-Interview mit trashkurs:

Realitystar Academy: Ryan-Connor wurde "ganz klar von seiner Fernseh-Familie gebrieft"

Holte sich den zweiten Akademiker-Hut: Jessica Zemer (25). © Trashkurs Und was ist seit den Academy-Dreharbeiten passiert? Lilli: "Ich hab mein privates 'Are You The One?' auf Koh Samui gespielt. Ich hab ein wunderschönes Tagebuch geführt mit allen Typen, die ich dort geb*mst habe. Überraschung, ich bin 'ne Schl*mpe, was soll ich dazu sagen?" Außerdem vermutet die 27-Jährige, dass Konkurrent Ryan-Connor (19), Bruder von Virginia Weiß (40), "ganz klar von seiner Fernseh-Familie gebrieft wurde. Ich glaube, dass er viel besser wusste, wie man Aufmerksamkeit erzielt - egal ob positiv oder negativ." Und dann war da noch der Sofort-Zoff zwischen Jessica und Jamie-Lee Lola (22), die die Hessin fragte: "Du bist ein Mädchen, oder? Warst du früher mal was anderes?" Anna Heiser Anna Heiser erlebt nach Urlaub böse Überraschung, als sie ihr Haus betritt Jessica sieht die Bloßstellung heute etwas gelassener. "Ich weiß nicht, ob das Boshaftigkeit oder totale Dummheit war. Ich habe in dem Moment mein Ego befriedigt, dass sie halt einfach scheiße dumm ist. Wenn du mit ihr sprichst, merkst du, dass sie nicht intelligent ist."

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