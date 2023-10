19.10.2023 15:38 985 Spendengelder für Leukämie-Kind behalten? Jetzt spricht Aline Bachmann

Die Reality-Show "Like Us - Next Level" geht in die nächste Runde. Auch in der Doppelfolge 3 und 4 geht das Drama um Aline Bachmann (29) weiter.

Von Emily Mittmann

Bonn - Die Reality-Show "Like Us - Next Level" geht in die nächste Runde. Auch in der Doppelfolge 3 und 4 geht das Drama um Ex-DSDS-Kandidatin Aline Bachmann (29) weiter. Influencerin Julia Oemler (29) stichelt mit. Aline sucht wegen des Shitstorms Halt bei ihrer Mutter. Kann sie die restlichen Kandidaten von ihrer Unschuld überzeugen? © cliq.de "Keiner will Frau Bachmann sehen. Sie hat ein krankes Kind verarscht", schreiben ihre Hater im Netz. Dies ist nur eine der unzähligen Anschuldigungen, denen sich Aline Bachmann stellen muss. Ihr Shitstorm wird sogar für alle anderen Teilnehmer der Show zum Problem. Jetzt macht sie endlich reinen Tisch. Beispielsweise sei die Geschichte, sie habe einem Patienten als Pflegerin die Kreditkarte geklaut, von ihr selbst frei erfunden. Die Dresdnerin habe die Schlagzeile vor zehn Jahren nur nutzen wollen, um bei DSDS für Aufmerksamkeit zu sorgen. Auch auf die Gerüchte rund um Lukas, ein damals sechs Jahre alter und an Leukämie erkrankter Junge, geht sie ein. TV & Shows Alex aus Dresden will auf keinen Fall arbeiten: "Zeige meinen Unmut mit meinem Körpergeruch" Bachmann erzählt, dass seine Familie sie vor vier Jahren immer wieder angeschrieben habe. Sie habe ihnen dabei helfen sollen, Lukas' letzten Wunsch, sein Idol Sänger Andreas Gabalier zu sehen, in Erfüllung gehen zu lassen. Zusammen mit dessen Fitnesstrainer habe die 29-Jährige diesen Traum schließlich wahr werden lassen. "Ich habe keine Spendengelder unterzogen. Es waren 22.000 Euro, die die Familie ausgezahlt bekommen hat", sagt sie unter Tränen. Trotz alledem bleiben die anderen Kandidaten skeptisch. Like Us - Next Level: Bahnt sich da vielleicht Romantik an? Julia Oemler und TikToker Julyan Pohl verstehen sich immer besser. © cliq.de Auch wenn die Social-Media-Stars bisher andere Probleme haben, hoffen die Fans dennoch auf ein bisschen Romantik. Für ein kleines Knistern sorgen immerhin Leipzigerin Julia Oemler (29) und TikToker Julyan Pohl. Gemeinsam genießen die beiden im Whirlpool des traumhaften Spa-Bereichs der Villa ihre Belohnung für die bestandene Challenge. Mithilfe der Deko lässt July da prompt auch mal den Bachelor raushängen. Seine Rose bekommt jedoch keine der beiden Badenixen, sondern YouTuber Marcel Dähne (29, YouTube: KsFreakWhatElse). Günther Jauch Günther Jauch: Enthüllung zu seinem "Wer wird Millionär"-Gehalt sorgt für Staunen Aber Schwamm drüber, bei "Like Us" zählen ja auch nicht die Rosen. Die begehrten "Cliqs" geben sich die beiden nämlich schon mal gegenseitig. "Da hab ich, glaube ich, jemanden als Bezugsperson im Haus, wo ich ganz gut aufgehoben bin", erklärt Julia ihre Entscheidung. Showdown zwischen Sachsens Social-Media-Stars Nach den Sticheleien von Julia platzt Aline Bachmann der Kragen. Ob sie wirklich ihre Sachen packt, wird die nächste Doppelfolge zeigen. © cliq.de Und die braucht Julia. Denn in Folge 4 macht eine neue Challenge der Ruhe und Harmonie der Villa einen Strich durch die Rechnung. Die Leipzigerin hat die Aufgabe, bis Ende des Abends einen ihrer Mitbewohner "auf die Palme zu bringen". Als Opfer hat sie sich dafür Aline Bachmann rausgesucht. "Ich hatte sie auch unterschwellig gefragt, ob sie nachtragend ist und dann hab ich später gemerkt, ihre Aussage war wohl doch nicht so ganz richtig", gesteht Julia. Denn nach mehreren Sticheleien über den Tag platzt Aline schließlich der Kragen. "Ich bin auf dieses Geld hier nicht angewiesen! Ich geh' nach Hause", macht sich die Dresdnerin Luft. Da hilft auch Julias Versuch, mit einer heimlichen Handy-Nachricht alles aufzuklären, nichts mehr. In Folge 4 wird es außerdem gruselig. Die Social-Media-Stars feiern eine Halloween-Party © cliq.de Die komplette Doppelfolge gibt es exklusiv auf cliq.de. Wie es mit dem Streit zwischen den beiden Sächsinnen weitergeht, wird sich am nächsten Mittwoch um 12 Uhr zeigen.

Titelfoto: Bildmontage: cliq.de