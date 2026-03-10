Mobbing und Prügel! Eklat am "Harry Potter"-Set

London (Großbritannien) - Schwere Vorwürfe erschüttern die Dreharbeiten zur neuen "Harry Potter"-Serie : Hinter den Kulissen sollen Mobbing und Handgreiflichkeiten an der Tagesordnung sein. Jetzt ziehen die Verantwortlichen drastische Konsequenzen.

Dominic McLaughlin (11) spielt Harry Potter. © AIDAN MONAGHAN / HBO / HBO / AFP

Am Set der mit Spannung erwarteten Serie über den berühmtesten Zauberlehrling der Welt scheint es so gar nicht bezaubernd zuzugehen.

Nach einem Bericht der britischen Zeitung The Sun soll es während der Dreharbeiten in der Vergangenheit immer wieder zu Mobbing-Vorfällen gekommen sein, sowohl zwischen den erwachsenen als auch den minderjährigen Darstellern der Serie.

Doch damit nicht genug: Zwei zwölfjährige Komparsen sollen sich sogar eine handfeste Prügelei geliefert haben, nachdem sie auf dem Studiogelände aneinandergeraten seien. "Ich werde dich nach den Dreharbeiten erwischen", habe ein Jugendlicher seinem Kollegen gedroht.

Wie eine Quelle gegenüber dem Blatt erklärte, seien "viele junge Menschen am Set", die nicht alle miteinander auskommen würden.

Um das Arbeitsklima künftig zu verbessern, will die Produktionsfirma nun hart durchgreifen.