Vom Lipstick zum Joystick: Streamerin Rose Mondy wird "Miss Germany 2026"

München - Beim Miss-Germany-Finale in den Bavaria Studios bei München hat nach dem Publikums-Voting die Streamerin Rose Mondy (26) den Titel gewonnen.

2025 wurde sie die erste "Streamerin of the year" der EarlyGame-Awards: Rose Mondy (26) aus Nordrhein-Westfalen. © Felix Hörhager/dpa

Die bekennende Gamerin hatte es als Repräsentantin einer (angeblichen) Männer-Branche ins Finale geschafft.

Jedoch: anders, als das Klischee besagt, halten sich unter den Gamern Männer und Frauen in etwa die Waage – seit Jahren.

Zuletzt bestätigte das eine Umfrage des deutschen Gaming-Verbandes "game". 48 Prozent der "Zocker" sind demnach weiblich, 52 Prozent männlich.

Von Geschlechter-Dominanz bei faktisch zwei Prozent, die den Unterschied machen, ist da schon lange nicht mehr zu sprechen.

Das haben die Veranstalter wohl selbst nicht ganz umrissen – gut für Mondy, die zunächst in der Kategorie "Female Mover" das Final-Ticket lösen konnte.

"Female Mover" sind eben jene Frauen, die sich in Männerdomänen behaupten. Klischee bleibt eben Klischee und der attraktiven Siegerin wird das am Ende relativ egal sein.