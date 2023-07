Netflix, Prime, Disney und Co.: Hier streamen die Deutschen am liebsten!

Deutschland - Streaming boomt - doch der Konkurrenzkampf wurde längst eröffnet! Netflix und Prime Video sind nicht mehr die einzigen beiden Plattformen, die um die Gunst der Zuschauer kämpfen. Zumindest in Deutschland behaupten die beiden Streaming-Giganten sich aber auch 2023 als Branchen-Spitzenreiter.

Wie die Streaming-Guide-Plattform JustWatch gegenüber TAG24 mitteilte, verfügt der Branchenprimus zum Ende des zweiten Quartals des Jahres über einen Marktanteil von rund 30 Prozent. Andere Plattformen scheinen - wenn auch nur sehr langsam - aufzuholen, so hatte Netflix vor einem halben Jahr noch einen Marktanteil von 31 Prozent.

Auch bei Wow (ehemals "Sky Ticket") tat sich wenig (acht Prozent) - das Angebot scheint nach wie vor zu klein, um die ganz Großen angreifen zu können.

Am erfreulichsten lief das zweite Quartal indes für den Service aus dem Hause Apple. Die Streaming-Plattform AppleTV+ wuchs um 1,5 Prozent und kommt nun auf einen Marktanteil von rund fünf Prozent. Es bleibt abzuwarten, ob Ende des Jahres - durch gigantische Projekte wie "Killers of the Flower Moon" oder "Napoleon" - weiter aufgeholt werden kann.

Neuling Paramount+ darf sich über vier Prozent Marktanteil freuen (plus ein Prozent). Alle sonstigen SVOD-Services teilen sich drei Prozent des Marktes.