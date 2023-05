Leinwand-Comeback von Leonardo DiCaprio: Neun Minuten Standing Ovation in Cannes

Cannes (Frankreich) - Derartig langer Beifall ist selbst im Klatsch-freudigen Cannes eine Seltenheit: Ganze neun Minuten lang erhob sich das Fachpublikum nach der Premiere von " Killers of the Flower Moon ", um Leonardo DiCaprio (48), Martin Scorsese (80) und Co. gebührenden Respekt zu zollen.

Regisseur Martin Scorsese (80, 2.v.r.) und die Hauptdarsteller von "Killers of the Flower Moon". © AFP/Valery Hache

Vier Jahre ist es inzwischen her, dass DiCaprio mit "Once Upon a Time in Hollywood" zuletzt auf der großen Leinwand zu sehen war. Nun feierte sein neuester Film beim Filmfestival in Cannes aufsehenerregend Premiere.

Mit einer brachialen Laufzeit von fast dreieinhalb Stunden kommt das Western-Drama "Killers of the Flower Moon" daher. Langeweile? Nicht bei dem euphorisierten Publikum in Cannes! Wie mehrere Medien berichteten, soll es neun Minuten andauernde Ovationen gegeben haben - der bislang längste Beifall für einen Film bei den diesjährigen Filmfestspielen an der Côte d’Azur.

Wahrscheinlich eine riesige Erleichterung für Apples Film- und Fernsehabteilung, die sich das Prestige-Projekt rund 200 Millionen US-Dollar (rund 185 Mio. Euro) kosten ließ.

Bereits im März 2016 begann die Entwicklung des Films, der auf dem erst ein Jahr später erschienenen gleichnamigen Buch von David Grann (56) beruht. Im Herbst dieses Jahres soll der Streifen dann endlich auf der Streaming-Plattform Apple TV+ veröffentlicht werden.

Anders als DiCaprios letztes Projekt - "Don’t Look Up" (2021) - soll das Western-Drama zunächst auch weltweit im Kino laufen.