10.05.2025 06:57 Dreh-Chaos in Rom: Papstwahl beeinträchtigt Produktion bekannter Netflix-Serie

In dieser Woche hätten in Rom neue Szenen für die fünfte Staffel von "Emily in Paris" gedreht werden sollen, doch die Papstwahl erschwerte die Produktion.

Von Isabel Klemt

Rom (Italien) - Eigentlich hätten diese Woche in Rom neue Szenen für die fünfte Staffel der Netflix-Serie "Emily in Paris" gedreht werden sollen, doch die Papstwahl machte der Produktion einen Strich durch die Rechnung. Durch die Wahl des neuen Papstes Leo XIV. (69) wurden die Dreharbeiten der Netflix-Serie "Emily in Paris" stark beeinträchtigt. © Alessandra Tarantino/AP/dpa Wie US Weekly berichtet, wurde das Produktionsteam in Rom tagelang vom Medienansturm ausgebremst. Über der Stadt kreisten unaufhörlich Nachrichtenhubschrauber und Drohnen, um das historische Ereignis rund um die Wahl von Robert Francis Prevost (69) zum neuen Papst Leo XIV. festzuhalten. Der Lärm war so massiv, dass die Dreharbeiten immer wieder unterbrochen werden mussten, wie ein Insider dem Magazin offenbarte. Besonders rund um die berühmte Spanische Treppe, wo mehrere Szenen geplant waren, wurde es so unruhig, dass die Hauptdarsteller Lily Collins (36) und Philippine Leroy-Beaulieu (62) einige Szenen gleich mehrfach wiederholen mussten. Emily Cooper soll in Rom ein Marketingbüro leiten Emily Cooper soll künftig ein Marketingbüro in der italienischen Hauptstadt leiten. © Netflix Emily in Paris, der Serienhit, der 2020 startete, erzählt die Geschichte der amerikanischen Marketingexpertin Emily Cooper, die in Paris ein neues Leben beginnt - voller kultureller Missverständnisse, Liebeschaos und französischer Mode. In der aktuellen vierten Staffel führt Emilys Weg erstmals nach Rom. Was als entspannter Urlaub beginnt, entwickelt sich schnell zu einem beruflichen Neubeginn: Die US-Amerikanerin soll künftig ein Marketingbüro in der italienischen Hauptstadt leiten. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum für die neue Staffel wurde noch nicht bekannt gegeben, doch ein Start Ende 2025 wird bereits spekuliert.

