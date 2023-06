"GLAMOROUS" - Bling-bling auf Netflix! Was hat sich Kim Cattrall dabei gedacht?

"GLAMOROUS" - Kim Cattrall verblasst neben Hauptdarsteller Marco/Miss Benny - Ben J. Pierce.

Von Björn Strauss

New York - "Glamorous" - zu bunt, zu bling-bling? So schlecht, dass es schon wieder gut ist? Netflix legt mit Kim Cattrall (66) eine Mischung aus "Sex and the City", "Gossip-Dings" und irgendwie auch "Der Teufel trägt Prada" in die Streaming-Pipeline.

Es geht um ihr "Lebenswerk" - ein Make-up-Unternehmen. Kim Cattrall (66) gibt die Chefin. © Netflix/PR Was soll man davon halten? Alles wirkt zu glatt, zu übertrieben, zu flach, zu albern, schräg, zu (Lady) Gaga... Ok, die Musik ist recht nice. Die Story vorhersehbar, wie eine Qualle durchsichtig ist. Darum geht's: Ein Make-up-"Artist" beginnt bei einem Make-up-Unternehmen, das ein wenig staubig ist. Ein alterndes Ex-Model (Cattrall) hat einst als Unternehmerin das Unternehmen aufgebaut. Er (Miss Benny/Marco) soll quasi frischen Influencer-Schwung in die gläserne Bude bringen. Er arbeitet sich hoch (und runter), Liebelei hier, Intrige da - wie gesagt, ein vorhersehbarer American way of Business. Herausgekommen ist ein gestyltes "TikTok"-Märchen, das bunt, schrill und so weit weg von allem Wesentlichen ist ... dass man unbedingt ein Bier oder einen Prosecco braucht, um es zu überstehen. Es wirkt stellenweise so unangenehm wie die einst neu aufgelegte letzte "Verbotene Liebe"-Staffel. Netflix Mehr zahlen oder mit Werbung streamen: Netflix streicht beliebte Abo-Variante Sagen wir mal so: Sehr junge Bürgerinnen und Bürger des Landes werden eventuell Gefallen daran finden. Die Zielgruppe ist queer, jung - und sicher weiblich. Wer "Emily in Paris" mochte, wird die zehn Folgen durchhalten, wer Inhalt schätzt, dem wird es schwerfallen, das Werk zu Ende zu sehen. Wem "Der Teufel trägt Prada" am Herzen lag, kann auch dranbleiben.

"Glamorous" - eine Story, die es schon TAUSENDMAL gab