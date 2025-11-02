Vor "Stranger Things"-Finale: Millie Bobby Brown legt Belästigung-Beschwerde gegen Co-Star ein

Los Angeles (USA) - Noch in diesem Monat läutet Netflix die lang ersehnte Final-Staffel von " Stranger Things " ein. Doch während eigentlich die Werbetrommel gerührt werden soll, ziehen auch abseits von Hawkings schwarze Wolken auf: Millie Bobby Brown (21) hat eine Mobbing- und Belästigungsbeschwerde gegen Co-Star David Harbour (50) eingelegt - ihrem Serienpapa!

Millie Bobby Brown (21) legte eine Beschwerde ein. © Jamie McCarthy / Getty Images via AFP

Etwa eine Dekade lang standen die beiden Darsteller gemeinsam für den Netflix-Hit vor der Kamera - als Sheriff und Superheldin, die zu Vater und Adoptivtochter wurden. Dabei soll es zuletzt allerdings alles andere als harmonisch zugegangen sein.

Vor dem Drehstart der fünften und letzten Staffel soll die 21-Jährige einem Bericht der Daily Mail zufolge, Beschwerde gegen ihren Kollegen eingelegt haben.

Ein Insider berichtete, dass Brown "seitenweise" Anschuldigungen gegen Harbour vorgebracht habe, was eine interne Untersuchung auslöste, die "monatelang andauerte".

In der Beschwerde sei es und Belästigung und Mobbing gegangen - nicht aber um sexuelle Übergriffe, wie betont wurde. Die Eleven-Darstellerin soll während der Dreharbeiten zur finalen Staffel immer einen "Vertreter" mit am Set gehabt haben.

Für Harbour sind es die nächsten Negativschlagzeilen, nachdem seine Ex-Frau Lily Allen (40) ihn in ihrem neuen Album erst kürzlich des Fremdgehens beschuldigt hatte.