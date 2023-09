"One Piece": Netflix hat eine neue Hit-Serie! Wann kommt Staffel 2?

Los Angeles - Seit dieser Woche können Anime- und Serienfans auf Netflix die Realverfilmung von " One Piece " gucken. Derzeit sieht es ganz danach aus, als sei dem Streaming-Giganten der nächste Mega-Hit gelungen - und das, obwohl viele Fans des Originals vorher Bedenken geäußert hatten. Bleibt also nur noch die Frage: Wird es eine zweite Staffel geben?

Damit hätte die Strohhut-Piratenbande rund um Ruffy, Zorro, Nami und Co. sogar einen noch erfolgreicheren Start hingelegt als die Mega-Hits " Wednesday " und die vierte Staffel von " Stranger Things ".

Doch damit nicht genug: Auch wenn das offizielle Wochenranking noch aussteht, wurde nun berichtet, dass "One Piece" sich derzeit in 84 Ländern auf Platz 1 der meistgestreamten Netflix-Serien befinden soll.

Wie niedrig die Messlatte für Manga bzw. Anime-Realverfilmungen liegt, verdeutlicht der Erfolg von "One Piece". Denn auch wenn die Piraten-Serie längst nicht perfekt ist, scheinen die Fans begeistert zu sein!

Nun stellen sich viele Fans die Frage, ob - und wenn ja, wann - es mit "One Piece" bei Netflix weitergehen wird?

Der 20-Jährige überzeugt auch die Fans als Anführer der Strohhut-Piraten. Im Deutschen begeistert zudem vor allem die Synchronisation durch Daniel Schlauch (40), der Ruffy auch in der deutschen Version des Animes spricht, die Zuschauer.

Der Japaner war sich aber dennoch bewusst, dass die Serie es niemals allen Fans recht machen könne: "Ich bin sicher, dass ich von einigen Leuten hören werde, die darauf hinweisen, dass dieser Charakter fehlt oder diese Szene weggelassen wurde oder dass sich dieser Teil vom Manga unterscheidet", hatte Oda vor der Premiere mitgeteilt. "Aber ich bin mir sicher, dass sie von einem Ort der Liebe kommen werden, also habe ich vor, mich auch über diese Kommentare zu freuen!"

Ein geschickter Schachzug: Netflix holte sich "One Piece"-Schöpfer Eiichirō Oda (48) mit ins (Piraten-) Boot. Der Manga-Zeichner konnte somit seinen Input geben und eine komplette Verhunzung verhindern.

Berichten zufolge soll "One Piece" mehr als 100 Millionen Dollar gekostet haben, eine Fortsetzung war also fest an den Erfolg der ersten Staffel gekoppelt. Doch auch wenn die offizielle Bestätigung noch aussteht, müssen sich die Fans wohl keine Sorgen machen: Die Serie gilt als Prestige-Projekt. Eine zweite Staffel scheint bei den Reaktionen nur eine Frage der Zeit.

Wird es also schon im Sommer 2024 mit Staffel zwei weitergehen? Vermutlich nicht! Immerhin dauerte es (auch wegen Corona) rund sechs Jahre, bis die erste Staffel der Anime-Verfilmung veröffentlicht wurde. Wahrscheinlicher ist, dass neue Folgen Ende kommenden Jahres oder sogar erst immer Sommer 2025 erscheinen werden.