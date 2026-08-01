01.08.2026 11:46 Unveröffentlichter Nicolas-Cage-Film verschwunden: Produzent verklagt Netflix auf 91 Millionen Euro

Eine Kopie des Thrillers "Fortitude" soll bei Netflix gestohlen worden sein. Nun verklagte der Produzent den Streamingdienst auf 91 Millionen Euro.

Von Mia Berger

USA - Wie kann ein Film einfach verschwinden? Genau das fragen sich die Macher des bislang unveröffentlichten Thrillers "Fortitude" mit Hollywood-Star Nicolas Cage (62). Eine Kopie des Films soll bei Netflix gestohlen worden sein. Nun verklagt Produzent und Drehbuchautor Simon Afram den Streamingdienst auf 91 Millionen Euro Schadensersatz.

Nicolas Cage (62) übernahm die Hauptrolle in "Fortitude". © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa Vor wenigen Wochen war eine unverschlüsselte Masterkopie von "Fortitude" auf Wunsch von Netflix persönlich zum Hauptsitz des Streamingdienstes in der US-Metropole Los Angeles gebracht worden. Solche Übergaben seien während des Verkaufsprozesses eines Films üblich, so Page Six. Nur einen Tag später sahen sich Netflix-Verantwortliche den Streifen an. Neun Tage danach räumte der Direktor für "Netflix Original Film", Sean Berney, jedoch ein, dass die Kopie von "Fortitude" gestohlen worden sei. Der Thriller war über sieben Jahre hinweg aufwendig produziert worden. Im Mittelpunkt der Handlung steht die wahre Geschichte von Dusko Popov (†69), einem Spion aus dem Zweiten Weltkrieg, der als Inspiration für die James-Bond-Romane diente. Netflix Neu bei Netflix: Diese Filme und Serien erwarten Euch im Juni Afram reichte daraufhin Klage wegen Vertragsbruchs gegen Netflix ein. Nach seiner Ansicht sei der Film nun wertlos, da er jederzeit kostenlos im Internet auftauchen könne. Bestandteil der Klageschrift ist auch eine E-Mail von Berney, die dieser an zwei an dem Film beteiligte Personen geschickt hatte.

Netflix wusste offenbar eine Woche vom Diebstahl