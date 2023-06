Vom Bildschirm an den Tisch: Netflix eröffnet erstes Restaurant

Los Angeles (USA) - Nachdem Netflix sich jahrelang darauf spezialisiert hat, nur rein visuelle Leckerbissen zu produzieren, bittet der Streaming-Gigant nun auch zu Tisch! In Los Angeles soll schon Ende des Monats das weltweite erste Netflix-Restaurant eröffnet werden.

"Netflix Bites" soll am 30. Juni in Los Angeles eröffnet werden. (Symbolfoto) © 123Rf/mavoimage

Essen, während im Hintergrund die liebste Netflix-Serie läuft, das kennen wohl viele. Doch im ersten eigenen Restaurant des US-Konzerns wird man riesige Bildschirme wohl vergeblich suchen. Stattdessen konzentriert sich das Lokal wohl ganz auf die Speisen.

Wie CNN berichtete, soll das Restaurant mit dem Namen "Netflix Bites" am 30. Juni im LA-Stadtteil West Hollywood eröffnet werden. Das Ganze sei erst einmal als zeitlich begrenztes "Pop-up"-Lokal geplant.

Doch wieso kommt ausgerechnet Netflix auf die Idee, ein Restaurant zu eröffnen? Besonders viel hatte der Streaming-Dienst bislang nicht mit der Welt der kulinarischen Feinheiten am Hut.

Allerdings wurden inzwischen immerhin mehrere Koch- und Backshows für die Plattform produziert!

So sollen in "Netflix Bites" auch Köche ihre Kreationen zum Besten geben, die man aus Sendungen wie "Chef's Table", "Iron Chef", "Ist das Kuchen?" und "Drink Masters" kennen könnte – unter anderem die mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Köche Dominique Crenn und Curtis Stone in dem Lokal ihre Speisen anbieten.