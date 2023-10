Party Workers auf Mallorca: DSDS-Sängerin lässt sich oben ohne massieren

Mallorca (Spanien) - Finale bei den " Party Workers " auf Mallorca ! In der letzten Doppelfolge müssen die Kandidaten noch einmal schuften, dürfen aber auch wieder Alkohol konsumieren, fett Party machen und sich näher kommen.

Angelica (20) hat Angst vor "Sträußern" - eigentlich. © Joyn

Für Angelica (20), Rose (24) und Laura (25) geht's auf eine Straußenfarm. "Ich hatte Angst vor so Sträußern, weil ich im Internet gesehen habe, wie sie jemanden so angreifen und anpieken", sagt die 20-Jährige, die sich aber doch an die langhalsigen Vögel traut.

Das weibliche Trio bereitet danach noch ein riesengroßes Straußenei verzehrfertig zu, während die Jungs Chris "Chyna", Julian und Marco (alle 23) Holzpflöcke für die Gehegeumzäunung aufstellen und festschrauben müssen.

Da diese aber schief zusammengeklöppelt wird, fällt es den Ladys nicht schwer, die Aufgabe zu gewinnen. Bestrafung: Die Mädels dürfen die Jungs in der gemeinsamen Villa herumkommandieren.

Ben (27) findet das gar nicht gut: "Nie im Leben mach ich hier 'nen Finger krumm für die Frauen!" Und doch erbarmt er sich, Getränke zu reichen. Später ruht sich der Hallenser auf dem Sofa aus und bekommt dort Besuch von Mel (27), die ihren Kopf auf seine Hüfte legt. Und auch Rose und Julian kommen sich beim Oben-ohne-Massieren näher.