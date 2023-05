03.05.2023 12:48 Situation eskaliert bei "Facing the Unknown" - Fritz Meinecke: "Wir müssen hier weg!"

Von Lena Schubert

Papua - Abenteurer Fritz Meinecke (33) versucht in der neuen Folge von "Facing the Unknown", den Ureinwohner-Stamm der Kuruwai in Papua ausfindig zu machen. Doch schon bald nimmt der Trip eine angsteinflößende Wendung. Der Magdeburger Abenteurer Fritz Meinecke (33, M.) ist bei "Facing the Unknown" in Papua auf der Suche nach einem Ureinwohner-Stamm. © discovery+/Digital Dre Media In der letzten Folge schlugen sich Fritz und seine Begleiter zu Fuß durch die Sahara - und der zweite Streich folgt sogleich. Gemeinsam mit Kumpel Joris Rudy (24) will der 33-Jährige im Dschungel von Papua einen Ureinwohner-Stamm ausfindig machen. Für den Trip suchen sie sich zunächst Hilfe von Dr. Werner Weiglein, ein Papua-Experte, der die Völker seit Jahrzehnten regelmäßig besucht. Doch bei seinen Worten müssen Fritz Meinecke und sein Team erstmal schlucken: Weiglein berichtet, dass es sich bei den Stone-Kuruwai um einen kannibalistischen Stamm handeln würde - zumindest war es vor 40 Jahren so. "Können machen, was die wollen, die haben nichts zu befürchten, wenn sie jemanden erledigen, sie kennen nicht die modernen Regeln", warnt der Experte. Royals Bevölkerung soll zur Krönung Treueschwur für Charles leisten: "Das geht zu weit" Trotzdem hilft er den Abenteurern bei ihrer Mission und vermittelt sogar einen Kontakt vor Ort - nach drei Tagen Fluganreise landet das Team in Papua und wird dort von einem gewissen Jimmy in Empfang genommen. Fritz Meinecke auf der Suche nach kannibalistischen Papua-Stamm - dann eskaliert die Situation Der erste Eindruck scheint zunächst in Ordnung - der Mann zeigt dem Magdeburger sein Haus und lädt das Team sogar zu einem Besuch bei seiner Familie ein. Beim sogenannten Dani-Stamm müssen die Jungs dann ein "Schweinefest" über sich ergehen lassen. Vor ihren Augen wird ein Ferkel erschossen - für die deutschen Abenteurer ein Schock, für die Ureinwohner aber eine große Ehre und Wertschätzung. Am Ende eines ersten erfolgreichen Tages dürfen dann Fritz, Joris und das Kamerateam zu Hause bei Jimmy übernachten. Doch plötzlich eskaliert die Situation: Mitten in der Nacht werden sie von Geschrei und Krach geweckt. Fritz und sein Team müssen sich durch einen dicht bewachsenen Dschungel kämpfen. © discovery+/Digital Dre Media "Facing the Unknown"-Team will fliehen - doch darf nicht Beim Stamm der Dani dürfen sie dann an einem Schweinefest teilnehmen. © discovery+/Digital Dre Media "Also ich hab' selten Schiss", meint Joris, "aber jetzt ist so eine Situation, die kann ich mir ehrlich sparen."

Der Streit scheint sich sogar zu verschärfen, dumpfe Knalle informieren die Abenteurer, dass die Auseinandersetzung körperlich geworden ist. Voller Panik packt die Crew ihr Lager zusammen und will so schnell wie möglich davonlaufen. "Wir müssen hier weg", findet auch Fritz Meinecke. Jimmy will sie jedoch nicht gehen lassen und verneint immer wieder. Wie sich herausstellte, habe sein eigener Sohn für Aufruhr gesorgt. Er sei wütend gewesen, dass die Besucher bei Jimmy im Haus schlafen durften, er allerdings nicht. Die Situation scheint geklärt, doch bei der Gruppe bleibt ein mulmiges Gefühl zurück. Promis & Stars Alexander Klaws total gerührt: "Kann kaum beschreiben, was mir das bedeutet" Am nächsten Morgen verlassen sie so schnell wie möglich den kleinen Ort und machen sich endlich auf die Suche nach dem Ureinwohner-Stamm in den Bergen Papuas. Können Fritz und seine Begleiter die gefährlichen Stone-Kuruwai ausfindig machen? Wie werden sie von dem Volk empfangen? Müssen sie vorher abbrechen? Das erfahrt Ihr in der neuen Folge von "Facing the Unknown" auf discovery+.

Titelfoto: Bildmontage: discovery+/Digital Dre Media