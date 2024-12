Sandras Ex ist Fünffach-Killer: "Auf dem Sitz mit Kopfschuss und offenen Augen"

Zwei Monate später wird Norman Franz in Osnabrück festgenommen. "Er hat mir erzählt, dass er nur den Wagen gefahren ist und nicht geschossen hat", erinnert sich seine damalige Partnerin Sandra C.

Komplize Stefan K.* (Name geändert) warf nach eigenen Angaben aus der Sky-Doku "Das Phantom - Auf der Jagd nach Norman Franz" eine Handgranate in den VW Golf. Wojciech P. habe nach der Explosion einen aufgeplatzten Brustkorb gehabt. "Abgemacht war, dass Norman und alle anderen aussteigen und gucken, dass keiner mehr lebt und denen allen noch eine Kugel in den Kopf gibt, sodass die wirklich nicht mehr leben."

Im Juli 1997 dann die nächste Tat in Halle (Saale): Die mittlerweile schwangere Sandra ist beim Doppelmord an zwei Geldboten eines Metro-Marktes dabei: "Einer lag auf dem Boden mit einer Halsverletzung, der andere saß auf dem Sitz mit einem Kopfschuss und offenen Augen. Das war für mich das Zeichen, dass beide tot waren. Das werde ich nicht vergessen, das war richtig schlimm."

"Ich würde alles wieder genau so machen, wie ich es früher gemacht habe - das war ja aus Liebe", sagt Sandra heute. Zu zweit geht es für sie in die Neuen Bundesländer. In Weimar überfällt Norman einen Geldtransport, erschießt einen Wachmann.

Nachdem Sägeblätter in seiner Wuppertaler Zelle gefunden werden, wird er nach Hagen verlegt. Auch in diese JVA schmuggelt Sandra Metallsägeblätter, mit denen ihr Mann im März 1997 einen Stab eines Gitters entfernt und ihm die Flucht gelingt. Beim Klettern aufs Dach muss laut Überzeugung vieler Zeitzeugen ein Komplize mitgeholfen haben.

Norman Franz mit seinem Sohn Mike. © privat/Sandra C.

Neueste Recherchen, unter anderem eines portugiesischen Investigativ-Journalisten, zeigen aber, dass der heute 54-Jährige wohl nach Südafrika, genauer nach Johannesburg geflohen sein könnte.

Dahingehende Ermittlungen sind derzeit im Gange. Unabhängig eines möglichen Aufenthaltsortes traut Ex-Komplize Stefan K.* dem Straftäter sogar zu, "dass er sich als Frau umoperieren lassen würde", um nicht erwischt zu werden.

Dass Sandra C., wie sie selbst behauptet, seit der Flucht nichts von ihrem Mann gehört hat, glaubt Carsten C. Philipps von der Dortmunder Kripo nicht. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er keinen Kontakt zu Sandra aufgenommen hat. Ein Vater will ja wissen, was aus seinem Sohn wird."

Dieser, Mike F. (26), lebt heute mit seiner Mutter in einer Dreizimmer-Wohnung am Dortmunder Borsigplatz. Beide hoffen hier nach wie vor, dass ihr Vater und Partner eines Tages auftaucht.

Mike über seinen Vater, an den er wohl kaum Erinnerungen haben dürfte: "Wer in der Lage ist, mehrere Menschen hintereinander umzubringen, muss eine gewisse Kaltblütigkeit in sich tragen."