Sarah Connors Tochter wieder Single: Summer Terenzi bestätigt Liebes-Aus auf Instagram

Berlin - Monatelang rätselten Fans über den Beziehungsstatus von Summer Terenzi (19). Jetzt sorgt die Tochter von Sarah Connor (45) in ihrer Instagram-Story für Gewissheit.

In einer ihrer Instagram-Storys verrät Summer Terenzi ihren aktuellen Beziehungsstatus. © Screenshot/instagram/summerterenzi

Die 19-jährige bestätigte das Liebes-Aus nun selbst in einer Instagram-Fragerunde.

Auf die Frage eines Fans, ob sie vergeben oder offen für ein Date sei, antwortete die junge Musikerin eindeutig: "Ich bin glücklich Single, aber ich muss dieses Date leider ausschlagen, Schatz." Weitere Details zu den Gründen der Trennung nannte Summer Terenzi nicht.

Schon seit Monaten hatten ihre Follower vermutet, dass es in ihrem Liebesleben kriselt. Zwar zeigte sie sich Anfang 2024 noch regelmäßig mit ihrem Freund in den sozialen Netzwerken, doch zuletzt wurden gemeinsame Aufnahmen immer seltener.

Im Oktober veröffentlichte Summer schließlich den emotionalen Song "stillxloveyou", der von vielen Fans als persönliches Trennungsstatement verstanden wurde. In einem Clip ist zu Beginn eine Sprachnachricht eines jungen Mannes zu hören, der ein Treffen absagt. Ob es sich dabei um eine private Aufnahme handelt, ließ die Sängerin offen. Auffällig: Mutter Sarah Connor kommentierte den Song mit einem traurigen Emoji.