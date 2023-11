Tom Hardy überrascht mit Neuigkeiten zu "Venom 3"

Neu an Bord als Regisseurin ist die britische Drehbuchautorin Kelly Marcel (49, "Fifty Shades of Grey") die mit "Venom 3" ihr Regiedebüt gibt.

"Gott sei Dank sind wir wieder am Drehen", schrieb Hardy am Freitag auf Instagram. Er dankte auch der "fantastischen" Crew und den Co-Stars für die bisherige Zusammenarbeit an den "Venom"-Filmen.

Marcel kennt sich mit dem Marvel-Comic-Stoff bereits aus. Für "Venom: Let There Be Carnage" (2021) lieferte sie das gesamte Drehbuch, bei dem Original-Film "Venom" (2018) wirkte sie als Co-Autorin am Skript mit. Regisseur Ruben Fleischer (49, "Gangster Squad") brachte den ersten Film 2018 in die Kinos.

Die Fortsetzung wurde von dem britischen "Planet der Affen"-Star Andy Serkis (59) inszeniert.