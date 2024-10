Promi-Bonus für Gina Schumacher? Traumhochzeit sorgt für dicken Frust bei Nachbarn

Schuld an den satten Bässen soll offenbar die aufwendig angebrachte Musikanlage gewesen sein. Droht Corinna Schumacher (55) und dem jungen Glück nun ein juristisches Nachspiel?

In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das das luxuriöse Millionen-Anwesen der Familie zeigen soll. Zu sehen ist mitten in der Nacht nicht allzu viel - dafür aber zu hören!

Denn: Die Lautstärke der Party soll in der Umgebung für schlaflose Nächte gesorgt haben. Nach Informationen von BILD soll die Feier bis in den frühen Sonntagmorgen (4 Uhr) gelaufen sein.

Das Ende eines wilden Hochzeits-Marathons sorgt in der prominenten Nachbarschaft aber für starken Unmut.

Nach sieben Jahren Beziehung und einem Jahr Verlobung gaben sich Gina und ihr Iain am Samstag das Jawort. © Bildmontage: -/@tali__photography/dpa

Auf Mallorca soll bei zu lauten Partys, die später als 23 Uhr stattfinden, laut Einwohnern einfach der Saft abgedreht werden.

Die Schumachers hingegen durften offenbar ungeniert weiterfeiern. Wie es heißt, sollen weder Gina und Iain noch Mama Corinna oder Bruder Mick (25) in der Nachbarschaft auf eine mögliche Lärmbelästigung hingewiesen haben.

Letzterer hatte seiner geliebten Schwester fernab des Nachbar-Frusts jüngst in den sozialen Netzwerken gratuliert und somit für Tränen gesorgt. "Ich bin so glücklich für euch beide", schrieb der Rennfahrer in seiner Story.

Im Gegensatz dazu konnten sämtliche Nachbarn den Samstagabend inklusive Folgenacht nicht ganz so genießen ...