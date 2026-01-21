Trotz Mega-Erfolg: Atze Schröder gesteht große Angst! "Das hat mich immer begleitet"

Hamburg - Seit mehr als 30 Jahren ist er mit seiner Comedy erfolgreich im Geschäft: Atze Schröder (60). Um Finanzen muss sich der Komiker heute keine Sorgen mehr machen. Dennoch plagt ihn immer wieder aufs Neue eine wiederkehrende Angst.

Bei "DAS! Rote Sofa" erzählt Komiker Atze Schröder von seiner großen Angst. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

"Du machst Comedy nur noch für dich selbst. Heißt das, du machst nur noch das, worauf du Lust hast?", möchte Moderatorin Ilka Petersen (48) im Gespräch bei "DAS! Rote Sofa" am Montag zunächst von dem 60-Jährigen wissen.

"Ich mache das natürlich schon auch fürs Publikum, weil ich liebe es, wenn es funktioniert und wenn die Hölle los ist in der Halle", gesteht er. "Aber wenn ich jetzt nach 30 Jahren aus finanziellen Gründen noch losziehen müsste, wäre ich ja bekloppt."

Was die Finanzen betrifft, gibt es jedoch eine Sache, wovor der Komiker Angst hat: im Alter kein Geld mehr zu haben. "Ich komme aus einer Familie, wo nie viel Geld da war. Und diese Angst, da wieder finanziell gesehen hin zurückzukehren, die lässt einen, glaube ich, nicht los", beichtet er weiter.

"Das hat mich immer begleitet. Aber ich war immer sparsam und habe richtig viel gearbeitet." Wenn Schröder demnach irgendwo auf der Bühne steht, können Fans nach eigenen Angaben sicher sein, dass er auf die Sache auch Lust habe. "Mit Geld kann man mich nicht mehr kriegen", erklärt er weiter.