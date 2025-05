20 Jahre auf Drogen: Darum rettete der Knast Dreifach-Mama Lisa (33) das Leben

Frankfurt am Main - "Der Entzug im Knast war meine Rettung", sagte Lisa M. (33), die in der JVA Frankfurt III einsitzt. "Das Jahr 2021 hätte ich sonst nicht mehr erlebt."

Im Gefängnis habe sie hart an sich gearbeitet, gehe seit zwei Jahren in eine Therapie und das Wichtigste: Sie ist nun clean!

Die dreifache Mutter nahm von ihrem zwölften Lebensjahr an Drogen und das brachte sie schließlich auf die schiefe Bahn. "Ich wache auf und schlafe ein mit dem Gedanken: Wo bekomme ich Geld her, wo bekomme ich Stoff her", erzählt die 33-Jährige aus ihrer Vergangenheit.

Lisa gehört zu vier Insassinnen eines der größten Frauengefängnisse Deutschlands, die neben mehreren Angestellten in der ZDF-Doku "Knast in Deutschland: Frauen, Gitter, Hoffnung" zu Wort kommen.

Im Gefängnis macht Lisa zurzeit eine Ausbildung in der Systemgastronomie. © ZDF/Moritz Frisch

Im Nachhinein tut ihr vor allem auch ihre Mutter leid. "Ich habe ihr 20 Jahre lang Probleme bereitet", gesteht sie sich ein. Ihre Mama habe immer damit rechnen müssen, dass man Lisa irgendwo nach einer Überdosis leblos auffinden könnte, sagt sie unter Tränen.

Jetzt hofft sie, kann sie ihr Leben besser in den Griff bekommen. So absolviert sie gerade in der JVA eine Ausbildung in der Systemgastronomie mit Schwerpunkt im Service.

Dennoch habe sie Angst vor der Entlassung. "Ich kenne das Leben draußen nicht mehr".

Allerdings sollen die Frauen vorsichtig auf das Ende ihrer Haftstrafe vorbereitet werden, etwa im offenen Vollzug. Dann kann Lisa auch endlich wieder die von ihr schmerzlich vermisste Familie in die Arme schließen.

Zu sehen ist die Doku-Serie "Knast in Deutschland" am kommenden Sonntag in einer Doppelfolge ab 20.15 bei ZDFinfo oder schon jetzt als Stream in der ZDF-Mediathek.