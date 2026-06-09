Ulrikes "Schwester" als Kind jahrelang vom Vater vergewaltigt: "Meine Schwester ist meine Mutter"

Koblenz - Ulrike Dierkes (68) ist das Ergebnis jahrelangen Missbrauchs innerhalb der eigenen Familie. Sie erfuhr mit elf Jahren, was ihr Vater seiner Tochter angetan hatte. Wie sich das auf ihr ganzes weiteres Leben auswirkte, erzählt sie in der ZDF-Doku " 37 Grad ".

Ulrike Dierkes (68) wurde lange dafür geächtet, was sie ist: ein Inzestkind. © ZDF/Babak Asgari

"Meine Schwester ist meine Mutter, mein Vater ist gleichzeitig mein Großvater, aber auch ihr Vater", so die heute 68-Jährige, die im Münsterland eine zunächst vermeintlich normale Kindheit hatte.

Doch der Schein von der heilen Familie trog, denn hinter verschlossenen Türen erlebte ihre älteste Schwester Ursula ein Martyrium: Sie wurde seit ihrem siebten Lebensjahr vom eigenen Vater immer wieder vergewaltigt. Ihre Mutter wusste davon und tat nichts.

Als das Mädchen 13 Jahre alt war, wurde es schwanger. Die Familie zog eine Abtreibung in Erwägung, "um das Verbrechen damit einfach aus der Welt zu schaffen", erzählt Ulrike. Doch es war zu spät, die Schwangerschaft zu weit fortgeschritten.

Zwar ermittelte die Polizei wegen Vergewaltigung gegen einen Unbekannten, doch erst ein Dorfbewohner habe schließlich den Verdacht geäußert, dass der eigene Vater die Tat begangen haben könnte.

Als Ulrike zur Welt kam, überführte ein Bluttest ihren Erzeuger. "Meine Geburt war nun der Beweis, dass der eigene Vater seine eigene Tochter vergewaltigt hatte."

Er wurde zu einer Haftstrafe verurteilt, doch nachdem er freigekommen war, machte er einfach weiter wie zuvor. Der Missbrauch ging weiter, irgendwann kam er erneut in den Knast.