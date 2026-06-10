Winfrieds tragische Herkunft: "Damals kamen Russen, die haben mich vergewaltigt"

Leipzig - Als Winfried Behlau ein Heranwachsender ist, wird er darüber in Kenntnis gesetzt, bei einer Vergewaltigung entstanden zu sein. Ein Schock für den heute 80-Jährigen, der seine Vergangenheit erst im hohen Alter verarbeiten konnte.

Winfried Behlau (80) vor seiner selbst gebauten Meditationshütte. Er ist der Sohn eines russischen Kriegsverbrechers. © ZDF/Florian Stege

Seine Mutter Martha war in Kaliningrad aufgewachsen, später ins heute polnische Olsztyn umgezogen. Dort wurde sie im Juli 1945 von einem sowjetischen Soldaten vergewaltigt. Martha möchte das Kind abtreiben, doch das Vorhaben misslingt, wie in der ZDF-Sendung "37 Grad: Kein Kind der Liebe" berichtet wird.

In der Schule wird Winfried nach eigenen Aussagen ins Lehrerzimmer gebeten und ausgehorcht, wer sein Vater sei. Stolz berichtet er, sein Papa sei Schuhmacher gewesen, 1942 aber im Krieg gefallen.

Dass er nicht sein Erzeuger sein kann, da Winfried erst 1946 geboren wird, weiß der Junge zu diesem Zeitpunkt nicht. Fortan sei er von seinem Klassenlehrer als "Bastard" bezeichnet worden.

Erst einen Tag nach seinem 13. Geburtstag erzählt seine Mutter ihm von seinem leiblichen Vater. "Damals kamen Russen, die haben mich vergewaltigt." Nachfragen blockt Martha in den Jahren danach immer wieder ab.

Mit stolzen 102 Jahren stirbt sie. Ohne ihrem Sohn die drängendsten Fragen beantwortet zu haben.