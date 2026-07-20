Alles was zählt: Vanessas Kampf um Henry und ein falsches Geständnis
Essen - Während Vanessa bei "Alles was zählt" um ihren Sohn Henry kämpft, muss Dragan eine schwere Entscheidung treffen. Außerdem sorgt Isabelle mit ihren Plänen für mächtig Ärger.
ACHTUNG, SPOILER!
AWZ: Vanessa kämpft mit allen Mitteln um ihren Sohn
Vanessa (Julia Augustin, 38) will eigentlich fair bleiben und ihre Probleme mit Ex-Mann Christoph (Lars Korten, 54) ohne schmutzige Tricks lösen. Doch als sie merkt, dass ihr Sohn Henry in den Konflikt hineingezogen werden könnte, gerät ihr Vorsatz ins Wanken.
"Jetzt versucht er, mich so plump aus Henrys Leben auszuschließen? Das kann er vergessen. Ich lasse mir doch nicht mein Kind wegnehmen!", ist die Mutter fest entschlossen.
Zusätzlich macht ihr die Situation im St. Vinzenz Sorgen: Eine überlastete Kollegin erleidet einen Schwächeanfall und Vanessa erkennt, dass das Pflegeteam mit den Belastungen völlig alleingelassen wird. Für sie steht fest: So kann es nicht weitergehen.
Vor allem Kilian (Marc Dumitru, 40) gerät dabei in die Kritik. Vanessa kann nicht akzeptieren, dass er die Probleme ignoriert, und muss sich fragen, wie weit sie gehen will, um für Henry und ihre Kollegen einzustehen.
Alles was zählt: Dragan kann die Wahrheit nicht länger verstecken
Nachdem Nick (Raphael Kalkowski, 27) behauptet hat, Dragans (Florian Thunemann, 45) Sohn zu sein, versucht der zunächst, die Wahrheit vor Isabelle (Ania Niedieck, 42) geheim zu halten. Doch lange funktioniert das nicht.
Ausgerechnet Simone (Tatjana Clasing, 62) rät Dragan dazu, endlich offen mit seiner Partnerin umzugehen. Sie erkennt, dass sein Schweigen die Situation nur noch komplizierter macht.
Doch statt den Rat ernst zu nehmen, verkauft Dragan Isabelle eine falsche Version der Geschichte. Sie glaubt, er habe lediglich mit schweren Schicksalsschlägen zu kämpfen: "Du hast ein Kind verloren und jetzt ist deine Ex Daniela auch noch schwanger. Das muss hart für dich sein."
Bei dem Versuch, eine Lösung für sein Problem zu finden, droht sein bisheriges Leben aus den Fugen zu geraten.
AWZ: Isabelles riskanter Plan sorgt für eine Eskalation
Nick droht Dragan, Isabelle zu erzählen, wer er wirklich ist, wenn er nicht 20.000 Euro als Schweigegeld auftreibt. Daraufhin versucht Dragan, seine Ex Daniela (Berrit Arnold, 55) für das Geld aus dem "Punto d'Amore" rauszukaufen.
Die lehnt aber ab, obwohl sie das Geld für ihr Baby gut gebrauchen könnte. Lieber verkauft sie mit Henning (Stefan Bockelmann, 49) zusammen ihr Wohnmobil, als sich aus dem Punto vertreiben zu lassen.
Schließlich mischt Isabelle sich ein und setzt dafür auf einen Plan, der allerdings schwer nach hinten losgeht. Sie versucht Nick dafür anzuheuern, das Wohnmobil zu sabotieren.
Damit bringt sie vor allem Daniela (Berrit Arnold, 55) gegen sich auf. Der Streit zwischen den beiden droht zu eskalieren.
Neue Folgen "Alles was zählt" (AWZ) laufen in der kommenden Woche von Montag bis Freitag ab 19.05 Uhr bei RTL - oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: RTL