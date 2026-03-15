Lena ist erst 30 und schon Rentnerin: "Unnütz und überflüssig gefühlt"

Duisburg - Mit nur 30 Jahren schon Rentner zu sein, ist für viele Menschen kaum vorstellbar. Doch genau so geht es Lena aus Duisburg, die von heute auf morgen ihren geliebten Job aufgeben musste, weil ihr Körper einfach nicht mehr mitmachte. Doch was tun, wenn die Gesundheit einem den Boden unter den Füßen wegreißt?

Von der OP-Assistentin zur Rentnerin: Lenas (30) ganzes Leben hat sich verändert, nachdem sie die Diagnose Multiple Sklerose bekommen hat. © ZDF/Matthias Martinez

"Ich bin Lena, 30 Jahre alt und Rentnerin - und ich will endlich wieder arbeiten gehen", stellt sich die junge Frau in der ZDF-Doku "37 Grad Leben" vor. Sie hat 2022 eine Diagnose bekommen, die ihr komplettes Leben auf den Kopf stellte: Multiple Sklerose.

Dabei handelt es sich um eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, bei der das Immunsystem die Nervenstrukturen angreift. Dadurch werden beispielsweise Taubheitsgefühle, Sehstörungen und Spasmen ausgelöst. Ein tauber Arm war es auch, der bei Lena zur Diagnose führte.

Als Operationstechnische Assistentin, die ihren Beruf über alles liebte, brach eine Welt für sie zusammen, als sie ihn nicht mehr ausüben durfte.

"Ich habe weniger geheult als mir gesagt wurde, 'Sie haben Multiple Sklerose', als in dem Moment, in dem ich mich quasi von meinem OP verabschieden musste", erinnert sich die 30-Jährige mit Tränen in den Augen zurück.

Plötzlich sei sie nur noch zu Hause gewesen, ihr Alltag hatte keine Struktur mehr. Doch am schlimmsten war, dass sie an ihrem persönlichen Sinn des Lebens zweifelte. "Ich habe mich einfach nur als unnütz und vor allem auch als überflüssig gefühlt."