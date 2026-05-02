Ungewöhnliches Vater-Sohn-Gespann wird Forschungsprojekt: "Warten, dass sie aggressiv werden"

Leipzig - Es ist eine der wohl außergewöhnlichsten Beziehungen, die Leipzigs Zoo derzeit zu bieten hat: Nachdem der kleine Kiebitz Gondolf von seinen Eltern verstoßen wurde, nahm sich Tierpfleger Michael Ernst des Kleinen an. Seitdem kümmert er sich um ihn. Nun hat " Elefant, Tiger & Co. " dem außergewöhnlichen Vater-Sohn-Gespann einen weiteren Besuch abgestattet.

Die Soldaten-Kiebitze im Zoo Leipzig sorgen weiterhin für Aufsehen! Nachdem Jungtier Gondolf zunächst von seinen Eltern verstoßen wurde, lebt er inzwischen wieder mit seiner Familie - und das in wunderbarer Harmonie. © Screenshot/facebook.com/ZooLeipzig

Und siehe da: Gondolf wurde doch noch in der Vogelgemeinschaft aufgenommen, lebt derzeit Seite an Seite mit seinen Eltern und den jüngeren Geschwistern.

Der kleine Kiebitz wird von allen akzeptiert und ist inzwischen zu einem stattlichen Jungvogel herangewachsen, der begeistert durchs Gondwanaland flattert.

Zieh-Papa Micha lässt seinen Schützling dennoch nicht aus den Augen. "Also wir haben hier die Situation, dass wir eine außergewöhnliche Kombination bei den Soldaten-Kiebitzen haben. Das Pärchen, vier Jungtiere und Gondolf."

Von einem unbedingten Wunsch, den Kleinen schnell von der Familie zu trennen, sei das Zoopersonal inzwischen abgerückt. "Wir haben gesagt, solange das so gut geht, wollen wir das gern mal beobachten, weil das auch eine schöne Notiz ist für die Fachkollegen.

Vom Problemfall wurde die einzigartige Familienkonstellation so zum Forschungsprojekt. Die friedliche Koexistenz könne sich jedoch schnell ändern - und habe laut dem Experten tatsächlich eine Ablauffrist.