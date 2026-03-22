Markus wird von Gruppe fast totgeprügelt: "Mir wurde ins Gesicht getreten, war ein Stampfen"

Wuppertal - Markus Reuss (32) aus Wuppertal hat etwas erlebt, das nicht nur sein Leben komplett verändert hat: Er wurde von einer Gruppe junger Männer vor zehn Jahren fast totgeschlagen. In der ZDF-Doku " 37 Grad Leben" spricht er über das Erlebte und die Folgen.

Wird das Erlebte wahrscheinlich nie vergessen, hat aber mittlerweile seinen Frieden damit gemacht: Markus Reuss (32). © ZDF/Ben Knabe

Markus war Anfang 20, als er 2016 mit Freunden in einem Wuppertaler Club feiern ging. Nicht weit weg, an einer Tankstelle, wollte er sich zwischendurch etwas zum Essen holen.

Was danach geschah, zeigt eine nachgestellte Szene aus dem Kurzfilm "Phoenix", den Markus später mit einem Freund gedreht hat: Mehrere Personen traten immer wieder auf einen am Boden liegenden Mann ein.

An Details könne er sich nicht mehr wirklich erinnern, erzählt wurde ihm, "dass ich mich in eine Schlägerei eingemischt hab, um zu schlichten und dann von hinten angegriffen wurde".

Das Schlimme: "Mir wurde ins Gesicht getreten, aber nicht hauptsächlich mit dem Spann des Fußes, sondern war wirklich eher ein Stampfen."

Im Rettungswagen sei dem heute 32-Jährigen ein Spiegel vorgehalten worden. "Ich habe mich nicht mehr wiedererkannt." Das Gesicht war extrem geschwollen und blutüberströmt, Ober- und Unterkiefer waren gebrochen. "Mir war relativ schnell klar, dass ich dabei auch hätte sterben können."

Rund zwei Wochen verbrachte Markus in Krankenhäusern, lange konnte er auf einem Auge nichts sehen. Für ihn als leidenschaftlicher BMX-Fahrer eine Katastrophe: "War niederschmetternd für mich."