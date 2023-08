Einvernehmlich oder Vergewaltigung? ARD-Miniserie zeigt Sexszene

Unerwartet kommen sich Leonie und der verheiratete Rockmusiker näher. © ARD Degeto/Odeon Fiction GmbH/Barbara Bauriedl

Derweil versucht der noch jungfräuliche Jonas Leonie im Haus zu küssen. Kurz darauf stellt sich Leonie auf die Bühne und will ein Lied für Carsten singen, den Held ihrer Kindheit.

"Musikalisch hat er für mich die Welt bedeutet. Seine Songs haben meine Jugend erträglich gemacht. Wahrscheinlich war ich sogar ein bisschen verliebt. Ich hab mir vorgestellt, seine Gitarre zu sein", witzelt die Freundin seiner Tochter.

Zu später Stunde landen Leonie und Carsten - beide ordentlich betrunken - im Haus. Während sie die Annäherung mit "Es ist doch vorbei" abblockt, drückt er sie gegen die Terrassentür: "Du weißt, was du mir bedeutest."

Beide fallen übereinander her, Leonie stößt den Sänger aber immer wieder von sich, sagt deutlich "Ich will das jetzt nicht" und "Nein". Doch er drückt sie an die Wand und dringt in sie ein.

Hat der benebelte Jonas, der während des Geschlechtsverkehrs auf dem Sofa lag, um sich vom Cannabis-Konsum zu erholen, etwas mitbekommen?

Leonie wird sich bewusst, dass der Sex nicht einvernehmlich war, und will strafrechtlich gegen den Musiker vorgehen. Mit welchem Ergebnis?