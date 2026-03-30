Bewegender TV-Moment: Johannes Oerding rührt mit Geschichte zu seinem verstorbenen Vater

Bremen - Über zwei Jahre ist es her, dass Johannes Oerding (44) von seinem Vater Udo Oerding (†77) Abschied nehmen musste. Als der 44-Jährige vergangene Woche in der Talksendung " 3nach9 " zu Gast war, rührte er die anderen Prominenten und das Publikum mit einer bewegenden Geschichte zu seinem verstorbenen Vater.

Johannes Oerding (44) sprach in einer TV-Show über seinen verstorbenen Vater. (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

"Meine Eltern haben uns fünf Kindern eigentlich immer erzählt, wenn der Himmel morgens oder abends so lila oder orange leuchtet, dass dann die Engel Plätzchen backen", begann der Musiker in der Talkrunde im Gespräch mit Moderatorin Judith Rakers (50) zu erzählen.

"Und ich erinnere mich, dass wir in der Stunde des Todes meines Vaters ... da waren wir alle zusammen und haben das Fenster aufgemacht, damit die Seele entweichen kann. Und da war die ganze Woche über unserem Haus genau dieser Himmel", erinnerte er sich weiter.

Die Anekdote mit dem Plätzchenbacken habe Oerding dabei geholfen, den Schicksalsschlag zu verarbeiten – bis heute. Das Himmelsphänomen habe er versucht in seinem Song "Wolken" festzuhalten, der Teil seines vor Kurzem erschienenen neuen Albums "Hotel" ist.

Immer, wenn ein Himmel so aussieht wie zuvor beschrieben, denke er an seinen Vater, erklärte der Sänger weiter. "Und so vergesse ich ihn, glaube ich, nicht so schnell."