Fans zerlegen "Sommerhaus der Stars"-Cast: Jetzt äußert sich RTL zu der verheerenden Kritik

Köln/Bocholt - RTL hat das Geheimnis gelüftet und die Paare für das " Sommerhaus der Stars " präsentiert. Bei einigen Fans der Reality-Show kommt der Cast nicht gut an. Der Grund: Die Promis seien schlichtweg zu unbekannt. Jetzt hat sich der Kölner Privatsender zu der Kritik geäußert.

Diese acht Paare ziehen ins "Sommerhaus der Stars". Bei den Fans löst der Cast aber keine Begeisterung aus. © RTL / Grellert / Werner

"Dass die Veröffentlichung des Casts insbesondere in den sozialen Medien unterschiedliche Reaktionen hervorruft, überrascht uns nicht", macht RTL exklusiv gegenüber TAG24 klar.

Unter anderem sprechen die Anhänger davon, dass es der "schlechteste Cast" sei, den es jemals gegeben habe und man daher "dieses Jahr nicht reinschauen" werde. Zudem gebe es die Vermutung, dass es dieses Jahr das "Sommerhaus der Normalos" sei.

Aber nicht nur die Anhänger der RTL-Show zeigen sich enttäuscht, sondern auch andere Realitystars.

"Wenn selbst ich nicht mehr die Stars kenne", schreibt zum Beispiel Sam Dylan (41).

Für den Kölner Privatsender stellen die negativen Meinungen im Netz allerdings kein Problem dar.

"Wir begrüßen diesen offenen Diskurs sogar und freuen uns über die Vielfalt der Meinungen", erklärt ein Sprecher.