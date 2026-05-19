Fans zerlegen "Sommerhaus der Stars"-Cast: Jetzt äußert sich RTL zu der verheerenden Kritik
Köln/Bocholt - RTL hat das Geheimnis gelüftet und die Paare für das "Sommerhaus der Stars" präsentiert. Bei einigen Fans der Reality-Show kommt der Cast nicht gut an. Der Grund: Die Promis seien schlichtweg zu unbekannt. Jetzt hat sich der Kölner Privatsender zu der Kritik geäußert.
"Dass die Veröffentlichung des Casts insbesondere in den sozialen Medien unterschiedliche Reaktionen hervorruft, überrascht uns nicht", macht RTL exklusiv gegenüber TAG24 klar.
Unter anderem sprechen die Anhänger davon, dass es der "schlechteste Cast" sei, den es jemals gegeben habe und man daher "dieses Jahr nicht reinschauen" werde. Zudem gebe es die Vermutung, dass es dieses Jahr das "Sommerhaus der Normalos" sei.
Aber nicht nur die Anhänger der RTL-Show zeigen sich enttäuscht, sondern auch andere Realitystars.
"Wenn selbst ich nicht mehr die Stars kenne", schreibt zum Beispiel Sam Dylan (41).
Für den Kölner Privatsender stellen die negativen Meinungen im Netz allerdings kein Problem dar.
"Wir begrüßen diesen offenen Diskurs sogar und freuen uns über die Vielfalt der Meinungen", erklärt ein Sprecher.
"Sommerhaus der Stars": Offizieller Starttermin noch nicht bekannt
In diesem Jahr wollen TV-Kommissar Michael Naseband (60) und Shelly Braun (30), die ehemalige DSDS-Kandidatin Vanessa Neigert (32) und Freund Giovanni Weisheit (32) sowie Nico Legat (28) und Partnerin Laura Parrinello (26) die Nachfolge der amtierenden Champions Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) antreten.
Außerdem werden Anita Latifi (30) und ihr Verlobter Fabrice Neda (29), Hati Suárez (26) und Alexander Molz (30), Anna Lisson (26) und Tano Milingi (25), Ferdinand "Ferry" Pall (30) und Kathy Hartlieb (29) sowie Michelle Daniaux (28) mit Freund Sandro Ritzini (31) den Weg ins Münsterland einschlagen.
Fraglich ist, ob es in der kommenden Staffel auch Nachzügler auf dem Bauernhof Bocholt gibt. "Beim 'Sommerhaus' sollte man grundsätzlich immer mit Überraschungen rechnen", lässt RTL vielsagend wissen.
Ein offizieller Starttermin der elften Staffel steht derweil noch nicht fest. Voraussichtlich soll das Format im Spätherbst auf Sendung gehen.
Titelfoto: RTL / Grellert / Werner