Frührentnerin Claudia kämpft mit geringem Einkommen vom Staat: "Damit leben oder dich umbringen"

Südliches Anhalt/OT Gröbzig - Claudia (64) aus Sachsen-Anhalt muss jeden Cent zweimal umdrehen. Die gebürtige Berlinerin ist Frührentnerin und bekommt nur eine geringe Rente. Diese Situation macht sie traurig, aber sie will nicht aufgeben.

Bei Frührentnerin Claudia (64) reicht das Geld hinten und vorne nicht. © RTLZWEI

"Dem Staat auf der Tasche liegen, ist für mich keine Option", erklärt die 64-Jährige in der neuen Folge der RTLZWEI-Serie "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?".

Sie lebt von 1213 Euro im Monat. 400 Euro dafür gehen für die Miete drauf, dazu kommen noch Versicherungen und die Kosten für ihr Auto, auf das sie auf dem Land angewiesen ist.

"150 Euro fehlen jeden Monat", stellt sie fest, als sie ihre Ausgaben einzeln aufschreibt. Deswegen hilft sie als Mini-Jobberin in einer Küche aus, doch die Inhaberin hat nicht immer Arbeit für sie. "Im Januar kann es passieren, dass sie gar nichts für mich hat. Also hab ich auch kein Geld dann", sagt sie traurig.

Die dreifache Mutter leidet an einer chronischen Schmerzerkrankung. "Du hast den ganzen Tag Schmerzen und ich kann den Tag nur beschreiten wegen der Pharmaindustrie", erklärt Claudia.

Trotzdem will sie nicht aufgeben: "Du hast zwei Möglichkeiten: damit leben und sich arrangieren oder dich umbringen".