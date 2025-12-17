Der nächste Tennis-Star? Boris Becker trainiert vier Wochen alte Tochter
Hamburg/Mailand - Bei seinem allerersten Auftritt in der Talkshow "3nach9" sprach Tennis-Legende Boris Becker (58) über seine vor vier Wochen geborene Tochter Zoë Vittoria. Wenn es nach ihren Eltern geht, soll sie eines Tages in die sportlichen Fußstapfen ihres Vaters treten. "Ich übe jetzt schon mit ihr", so der dreifache Wimbledon-Sieger im Gespräch mit Gastgeber Giovanni di Lorenzo (66).
"Ich stehe ein bisschen unter Druck von zu Hause", verriet Becker. "Meine Frau möchte, dass meine Tochter auch Tennis spielt."
Deshalb greife er schon jetzt bewusst immer wieder an ihre linke Hand. "Ich will, dass sie Linkshänderin wird und nicht Rechtshänderin", erklärte der 58-Jährige.
Er habe gehört, dass man durch häufigeres Drücken einer Hand möglicherweise beeinflussen könne, welche später die dominante wird – und dass Zoë dann idealerweise mit links die Vorhand spiele.
Inzwischen trainiere er auch seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro (35). Ihren ursprünglichen Trainer habe sie sich nach der Optik ausgesucht, so Becker.
Als er beim dritten oder vierten Training einmal zusah und nach zehn Minuten korrigierend eingriff, habe der Trainer kurzerhand das Handtuch geworfen. "Also nachdem er wusste, wer ihr Mann ist", so Becker, der dann die Rolle des Trainers übernahm.
"Seitdem ist eine Stunde Training für sie schon relativ lang", so der Tennis-Star lachend, denn: "Ich bin als Trainer bekannt, dass ich sehr streng bin und sehr viel auf Disziplin und Körperlichkeit schaue."
Boris Becker bei "3nach9": "Ich werde nicht nach Deutschland zurückkehren"
Auf welcher Sprache Boris Becker später mal seine Tochter trainieren wird, sei hingegen noch offen.
Becker zählte lachend auf: "Ich spreche Deutsch, meine Frau ist Italienerin, die Oma ist Portugiesin, und mit meiner Frau rede ich Englisch. Die Arme – die bekommt gleich vier Sprachen mit."
Dafür steht schon sicher fest, wo die Kleine aufwachsen wird: in Mailand. Becker nennt die Stadt, in er mit seiner Frau lebt, inzwischen seine "Heimat" und sagt: "Ich bin so halber Italiener mittlerweile."
Dass der gebürtige Leimener irgendwann noch mal nach Deutschland zurückkehren wird, sei ausgeschlossen: "Beruflich gerne, immer wieder. Aber privat: Nein, das Thema ist durch."
Die ganze Ausgabe von "3nach9" wird am Freitag, 19. Dezember, um 22 Uhr im NDR sowie im hr-Fernsehen ausgestrahlt. Weitere Gäste der Sendung sind der Schriftsteller Nelio Biedermann, die ehemalige Obdachlose Xenia Brandt, Sänger Howard Carpendale (79), Entertainerin Gayle Tufts (65) und Schauspieler Kai Wiesinger (59).
Titelfoto: Radio Bremen/ Verena Hornung