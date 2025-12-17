Der nächste Tennis-Star? Boris Becker trainiert vier Wochen alte Tochter

Hamburg/Mailand - Bei seinem allerersten Auftritt in der Talkshow " 3nach9 " sprach Tennis-Legende Boris Becker (58) über seine vor vier Wochen geborene Tochter Zoë Vittoria. Wenn es nach ihren Eltern geht, soll sie eines Tages in die sportlichen Fußstapfen ihres Vaters treten. "Ich übe jetzt schon mit ihr", so der dreifache Wimbledon-Sieger im Gespräch mit Gastgeber Giovanni di Lorenzo (66).

Boris Becker (58) ist am Freitag zum allerersten Mal zu Gast in der Talkshow "3nach9". © Radio Bremen/ Verena Hornung

"Ich stehe ein bisschen unter Druck von zu Hause", verriet Becker. "Meine Frau möchte, dass meine Tochter auch Tennis spielt."

Deshalb greife er schon jetzt bewusst immer wieder an ihre linke Hand. "Ich will, dass sie Linkshänderin wird und nicht Rechtshänderin", erklärte der 58-Jährige.

Er habe gehört, dass man durch häufigeres Drücken einer Hand möglicherweise beeinflussen könne, welche später die dominante wird – und dass Zoë dann idealerweise mit links die Vorhand spiele.



Inzwischen trainiere er auch seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro (35). Ihren ursprünglichen Trainer habe sie sich nach der Optik ausgesucht, so Becker.

Als er beim dritten oder vierten Training einmal zusah und nach zehn Minuten korrigierend eingriff, habe der Trainer kurzerhand das Handtuch geworfen. "Also nachdem er wusste, wer ihr Mann ist", so Becker, der dann die Rolle des Trainers übernahm.

"Seitdem ist eine Stunde Training für sie schon relativ lang", so der Tennis-Star lachend, denn: "Ich bin als Trainer bekannt, dass ich sehr streng bin und sehr viel auf Disziplin und Körperlichkeit schaue."