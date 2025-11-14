"3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Show

Bremen - Bremen - Es wird wieder interessant! Die Moderatoren Judith Rakers (49) und Giovanni di Lorenzo (66) empfangen in der Radio-Bremen-Talkshow " 3nach9 " am Freitagabend (22.30 Uhr) zahlreiche prominente Gäste.

Zu Gast bei "3nach9" am Freitagabend ist unter anderem Hundeprofi Martin Rütter (55). © Sina Schuldt/dpa

Einer von ihnen ist der Hundeprofi Martin Rütter (55), der eigentlich Fußballprofi werden wollte und später dann Sportreporter. Doch weil er Hunde so gut lesen konnte, gründete er vor 30 Jahren seine erste Hundeschule. Zu diesem Zeitpunkt gab es sonst nur Schäferhundplätze und Dackelclubs in Deutschland.

Rütter stellte das Training mit den Vierbeinern komplett auf den Kopf, hat sich mittlerweile bundesweit ein Netzwerk von knapp 150 Hundeschulen aufgebaut.

Nebenbei geht er auf Tournee, tritt in Fernsehsendungen auf, schreibt Bücher und begeistert in Podcasts. Der 55-Jährige hat es geschafft: Er ist Deutschlands bekanntester Hundetrainer.

In den vergangenen Jahrzehnten hat der gebürtige Duisburger aber auch viel unternehmerisches Gespür gezeigt und setzt seine Popularität dafür ein, sich politisch zu positionieren. Das gefällt nicht jedem, vor allem, wenn es um illegalen Welpenhandel geht.

Bei "3nach9" erklärt Rütter, warum Hundetraining eigentlich eine Paartherapie ist, von welchen Geräuschen er sich in einer Beziehung massiv gestört fühlt und vor welchen Herausforderungen ihn das aktuelle Jahr gestellt hat.