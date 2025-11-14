"3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Show
Bremen - Bremen - Es wird wieder interessant! Die Moderatoren Judith Rakers (49) und Giovanni di Lorenzo (66) empfangen in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9" am Freitagabend (22.30 Uhr) zahlreiche prominente Gäste.
Einer von ihnen ist der Hundeprofi Martin Rütter (55), der eigentlich Fußballprofi werden wollte und später dann Sportreporter. Doch weil er Hunde so gut lesen konnte, gründete er vor 30 Jahren seine erste Hundeschule. Zu diesem Zeitpunkt gab es sonst nur Schäferhundplätze und Dackelclubs in Deutschland.
Rütter stellte das Training mit den Vierbeinern komplett auf den Kopf, hat sich mittlerweile bundesweit ein Netzwerk von knapp 150 Hundeschulen aufgebaut.
Nebenbei geht er auf Tournee, tritt in Fernsehsendungen auf, schreibt Bücher und begeistert in Podcasts. Der 55-Jährige hat es geschafft: Er ist Deutschlands bekanntester Hundetrainer.
In den vergangenen Jahrzehnten hat der gebürtige Duisburger aber auch viel unternehmerisches Gespür gezeigt und setzt seine Popularität dafür ein, sich politisch zu positionieren. Das gefällt nicht jedem, vor allem, wenn es um illegalen Welpenhandel geht.
Bei "3nach9" erklärt Rütter, warum Hundetraining eigentlich eine Paartherapie ist, von welchen Geräuschen er sich in einer Beziehung massiv gestört fühlt und vor welchen Herausforderungen ihn das aktuelle Jahr gestellt hat.
"3nach9": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 14. November
- Moderatorin und Sängerin Ina Müller (60), die sich früh gegen ihre vier Schwestern durchsetzen musste und berichtet, warum jede Frau eigentlich 13 Männer haben müsste
- Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (65, SPD), der vor der schwierigen Aufgabe steht, die Bundeswehr wieder verteidigungsfähig zu machen, und aufklärt, woher sein Spitzname "Kamikaze" kommt
- Moderator Dirk Steffens (57), der sich seit Jahren für das Bewusstsein für die Schönheit und Verletzlichkeit der Umwelt einsetzt und erklärt, warum es nicht hilft, den Weltuntergang herbeizureden
- Hof-Influencerin Geraldine Schüle (32) und der Architekt und Zimmermann Patrick Ortlieb, die als Selbstversorger in einem abgelegenen Bauernhaus leben und verraten, warum sie mit ihren Kindern im Schlafzimmer zelten
- Lehrerin Nejla Erkilic (35), die mit sechs Jahren aus der Türkei flüchtet, jahrelang unter ärmlichen Verhältnissen im Sauerland lebt und als Lehrerin vor allem Mädchen vermitteln will, was sie damals selbst gebraucht hätte
Die Talkshow "3nach9" startet am Freitagabend um 22.30 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der ARD-Mediathek die Chance, sie sich dort nachträglich anzuschauen.
Titelfoto: Radio Bremen/Matthias Hornung