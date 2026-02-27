"3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung
Bremen - Es wird wieder spannend! Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen die Moderatoren Judith Rakers (50) und Giovanni di Lorenzo (66) in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9" zahlreiche prominente Gäste.
Einer von ihnen ist der Journalist Paul Ronzheimer (40). Seine Heimat ist Aurich in Ostfriesland, mittlerweile nennt er die ganze Welt sein Arbeitsgebiet.
Seit mehr als zehn Jahren berichtet der 40-Jährige aus unzähligen Kriegs- und Krisengebieten rund um den Globus. Seine berufliche Karriere startete Ronzheimer mit einem Volontariat bei der "Emder Zeitung", aktuell ist er stellvertretender Chefredakteur bei der Bild.
Vor allem seine Berichterstattung aus der Ukraine ist hoch angesehen und bescherte ihm vor vier Jahren die Auszeichnung "Journalist des Jahres". Vor Kurzem erhielt er zudem für seinen Podcast "RONZHEIMER." den Medienpreis Bambi in der Kategorie "Kultur", weil er einen wichtigen Beitrag zur politischen Aufklärung leistet.
Bei "3nach9" spricht Ronzheimer am Freitagabend über seine ostfriesischen Wurzeln, über Unterhaltungen mit despotischen Machthabern und über seinen Blick auf Deutschland.
"3nach9": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 27. Februar
Strafverteidiger und Schriftsteller Ferdinand von Schirach (61), der das deutsche Rechtssystem immer wieder auf den Prüfstand stellt und seine moralischen Grenzfälle erklärt
Sterne-Koch Ali Güngörmüş (49), der sich gegen den Widerstand seiner Eltern zum Koch ausbilden ließ und über kulinarische und andere Herausforderungen berichtet
Journalistin Ildikó von Kürthy (58), die zu den erfolgreichsten und meistgelesenen deutschen Schriftstellerinnen gehört und über ihre Bewerbung als Topmodel bei Heidi Klum (52) spricht
Segler Boris Herrmann (44), der bereits mehrfach die Welt umsegelte und erklärt, wann er seinen Job auch schon mal verflucht
Autorin und Langstreckenwanderin Christine Thürmer (58), die ihren Job als erfolgreiche Managerin an den Nagel hing und über ihre verrückten Erlebnisse in Japan, Südkorea und Taiwan berichtet
Die Talkshow "3nach9" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der ARD Mediathek die Chance, sie sich dort nachträglich anzuschauen.
Titelfoto: Radio Bremen/Matthias Hornung