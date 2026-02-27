"3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Bremen - Es wird wieder spannend! Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen die Moderatoren Judith Rakers (50) und Giovanni di Lorenzo (66) in der Radio-Bremen-Talkshow " 3nach9 " zahlreiche prominente Gäste.

Zu den Gästen am Freitagabend bei "3nach9" zählt unter anderem der Journalist Paul Ronzheimer (40). © Annette Riedl/dpa

Einer von ihnen ist der Journalist Paul Ronzheimer (40). Seine Heimat ist Aurich in Ostfriesland, mittlerweile nennt er die ganze Welt sein Arbeitsgebiet.

Seit mehr als zehn Jahren berichtet der 40-Jährige aus unzähligen Kriegs- und Krisengebieten rund um den Globus. Seine berufliche Karriere startete Ronzheimer mit einem Volontariat bei der "Emder Zeitung", aktuell ist er stellvertretender Chefredakteur bei der Bild.

Vor allem seine Berichterstattung aus der Ukraine ist hoch angesehen und bescherte ihm vor vier Jahren die Auszeichnung "Journalist des Jahres". Vor Kurzem erhielt er zudem für seinen Podcast "RONZHEIMER." den Medienpreis Bambi in der Kategorie "Kultur", weil er einen wichtigen Beitrag zur politischen Aufklärung leistet.

Bei "3nach9" spricht Ronzheimer am Freitagabend über seine ostfriesischen Wurzeln, über Unterhaltungen mit despotischen Machthabern und über seinen Blick auf Deutschland.