"Tagesschau"-Sprecherin klärt auf: Darum wurde "Meine Damen und Herren" gestrichen

Wie die Nachrichtensprecherin erklärte, war eine Zuschauer-Befragung schuld daran. Mit der Streichung von "Damen und Herren" sollte die "Tagesschau" nahbarer gemacht werden, so Sen, die seit vier Jahren zum festen Sprecherteam gehört. Also wurde die Sprache angepasst.

In der Talkshow traf Sen auf ihre alte Kollegin Judith Rakers (49) © Screenshot/Instagram/julia_niharika_sen

Sen lüftete in der Sendung noch ein weiteres Geheimnis. Eigentlich wollte sie nie zum Fernsehen gehen, sondern Lehrerin werden. Doch ihre Mutter warnte sie vor dem "supercoolen Job" - bis zum ersten Schul-Praktika. "Das hat mich die letzten Nerven gekostet und ich hatte das erste Mal Kopfschmerzen in meinem Leben", gestand die Journalistin. "Danach wusste ich: Das ist nicht mein Job und Mama hatte recht."

Also studierte sie Anglistik und Romanistik. Allerdings dauerte es bis zu ihrem 39. Lebensjahr bis sie ihre erste Sendung im Regionalfernsehen moderierte. Die "Tagesschau" folgte erst mit über 50 Jahren. Ausgerechnet "3nach9"-Moderatorin Judith Rakers (49) erleichterte ihr den Einstieg. "Judith hat mir ein ganz warmes Gefühl gegeben am Anfang. Sie umarmt einen innerlich und äußerlich", erklärte Sen. "Das war so schön. Als sie gegangen ist, musste ich alleine auf dieser Slackline weitergehen. Das war gar nicht so einfach."

Viel Schwieriger sei für sie aber das Lesen der Texte, die andere geschrieben haben, gewesen. "Wenn Judith oder Susanne die 20-Uhr-Tagesschau präsentieren, hat man immer das Gefühl, die leben diesen Text", beschrieb Sen. "Die haben den eigentlich geschrieben. Und das so zu präsentieren, mit jedem Halbsatz, der sich noch Sekunden vor der Livesendung ändern kann, das finde ich eine Herausforderung."

Mittlerweile ist eines zum anderen kommen, neben der "Tagesschau" moderiert die 57-Jährige auch die "Tagesthemen". "Ich hätte mir früher nie vorstellen können, vor einer Kamera zu stehen", gestand sie. Zum Glück hat sie ihre Meinung geändert.