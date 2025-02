Diese drei Gäste werden bei der "7 vs. Wild"-Live-Tour dabei sein!

Riesa - Nachdem die " 7 vs. Wild "-Tour um ein Jahr verschoben wurde, stehen nun die ersten drei Gäste fest, die 2026 auf der Bühne stehen werden.

Otto Bulletproof (v.l.n.r.), Sabrina Outdoor und Roofless Cat werden live auftreten. © Bildmontage: Instagram/ottobulletproof, Instagram/sabrinaoutdoor, Instagram/roofless.cat

Sie sollen sich live Survival-Challenges stellen, über unvergessliche und unveröffentlichte Szenen der Show sprechen und sich in Fragerunden behaupten: In jeder Stadt werden verschiedene Gäste aus dem "7 vs. Wild"-Kosmos zu sehen sein.

Am heutigen Montag hat Semmel Concerts Entertainment bekannt gegeben, wer auf jeden Fall dabei sein wird: der ehemalige Berufssoldat Otto Bulletproof und die Streamerin Sabrina Outdoor aus Staffel 2 sowie der Abenteurer Roofless Cat aus Staffel 4.

Da für jede Show unterschiedliche Gäste geplant sind, wurden bisher erst einige Termine für die Survival-Stars bestätigt.

Roofless Cat wird auf jeden Fall in München, Nürnberg, Bremen und Hamburg dabei sein. Sabrina Outdoor ist in Bremen, Hamburg und Hannover zu sehen.