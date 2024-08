Endlich offiziell: Diese Stars sind bei "7 vs. Wild" dabei

Magdeburg - Lange wurde gemunkelt, jetzt ist es raus: der Cast der vierten Staffel " 7 vs. Wild ". Wer in diesem Jahr dabei ist.

Fritz Meinecke (35) nahm selbst an den ersten drei Staffeln teil. © Screenshot/Instagram/fritz.meinecke

Auf dem offiziellen Youtube-Kanal des Formats veröffentlichte Gründer Fritz Meinecke (35) die acht Teilnehmer. Dabei sind:

Joe Vogel (40, Biologe)



"Selfiesandra" (25, YouTuberin, bürgerlich Sandra Safiulov)

Joe Kelly (51, Musiker und Extremsportler)

"LetsHugo" (21, Streamer)

"Survival Deutschland" (YouTuber, bürgerlich Stefan Hinkelmann)

"Flying Uwe" (37, Fitness-Influencer, bürgerlich Uwe Schüder)

Julia Beautx (25, Content Creatorin, bürgerlich Julia Willecke)

Bereits am Montag gab Meinecke in einem gemeinsamen Stream mit Moderator und "7 vs. Wild"-Dauerkandidat Jens "Knossi" Knossalla (38) die genaue Location der kommenden Staffel bekannt - Neuseeland.