Erster Abbruch bei "7 vs. Wild"?: "Ich sterbe hier!"

Leticia (Kolumbien) - Halbzeit bei " 7 vs. Wild "! Zwar hat die Gruppe schon viele Tage hinter sich gebracht, doch den Teilnehmern geht es schlechter und schlechter. Steht jetzt der erste Abbruch bevor?

"7 vs. Wild"-Teilnehmer Kris (23) kommt im Dschungel an seine Grenzen. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Schon seit sechs Tagen quälen sich die sieben Teilnehmer von "7 vs. Wild" durch den Amazonas-Dschungel. Essen gibt es kaum: Die Gruppe ernährt sich hauptsächlich von Zitronenscheiben und kleineren Fischen oder Insekten.

Der Nahrungsmangel zehrt an den Überlebenskünstlern. "Man merkt dadurch, dass man so wenig isst, dass der Körper im absoluten Notstand ist", klagt YouTuber Lucas Michels (28), "ich glaube, ich bin, was das Essen angeht, an der Grenze."

Selbst leichte Aufgaben fallen den Teilnehmern schwerer und schwerer. Lucas und Influencer Kris Grippo (23) sollen lediglich die Glut im Feuer pusten.

Doch Kris ist am Ende. "Ich hätte mich gerade fast K.o. gepustet", erklärt der 23-Jährige, "Heute Tag 6 ist wirklich der Tag, wo ich sage, da spüre ich es körperlich."