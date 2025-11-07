Erster Abbruch bei "7 vs. Wild"?: "Ich sterbe hier!"
Leticia (Kolumbien) - Halbzeit bei "7 vs. Wild"! Zwar hat die Gruppe schon viele Tage hinter sich gebracht, doch den Teilnehmern geht es schlechter und schlechter. Steht jetzt der erste Abbruch bevor?
Schon seit sechs Tagen quälen sich die sieben Teilnehmer von "7 vs. Wild" durch den Amazonas-Dschungel. Essen gibt es kaum: Die Gruppe ernährt sich hauptsächlich von Zitronenscheiben und kleineren Fischen oder Insekten.
Der Nahrungsmangel zehrt an den Überlebenskünstlern. "Man merkt dadurch, dass man so wenig isst, dass der Körper im absoluten Notstand ist", klagt YouTuber Lucas Michels (28), "ich glaube, ich bin, was das Essen angeht, an der Grenze."
Selbst leichte Aufgaben fallen den Teilnehmern schwerer und schwerer. Lucas und Influencer Kris Grippo (23) sollen lediglich die Glut im Feuer pusten.
Doch Kris ist am Ende. "Ich hätte mich gerade fast K.o. gepustet", erklärt der 23-Jährige, "Heute Tag 6 ist wirklich der Tag, wo ich sage, da spüre ich es körperlich."
Der Trailer zur fünften Staffel
"7 vs. Wild"-Kris ätzt gegen David: "Was soll ich machen?!"
Kris ist schwindelig, und seine Hände kribbeln. Vornüber gebeugt kauert er vor dem noch immer nicht brennenden Feuer. "Ich sage dir ehrlich, ich sterbe hier."
Survival-Profi David Leichtle (35) will davon nichts wissen und fordert Kris und Lucas auf, weiter mit dem Feuer zu kämpfen. "Was soll ich machen? Ich kann nicht ewig lange weiterpusten, sag' ich ehrlich", ätzt Kris.
Auch Teilnehmerin Fibii (19) beschwert sich über die schlimmen Zustände im Camp, zumal sie zusätzlich mit ihrer Periode zu kämpfen hat.
Einen Lichtblick gibt es dennoch: Biologe Joe Vogel (41) findet Früchte und fängt eine Schlange, David baut eine Bank und ein Bett für die weiblichen Team-Mitglieder, und die Laune wird langsam besser - bis Joe eine neue Anweisung von "7 vs. Wild"-Gastgeber Hervé (47) bekommt.
Was in dem Brief steht und wieso Fibii plötzlich lautstark verkündet, dass sie Joe hasst, erfahrt Ihr bei "7 vs. Wild - Amazonas" auf Prime Video oder auf YouTube.
Titelfoto: Screenshot/YouTube/7vsWild