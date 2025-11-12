Kanutour und Dauerregen treiben "7 vs. Wild"-Kandidaten ans Limit: "Dann gebe ich auf!"

Leticia (Kolumbien) - Tag sieben ist bei " 7 vs. Wild " angebrochen und wieder werden die Kandidatinnen und Kandidaten auf eine harte Probe gestellt. Halten alle durch?

YouTuber Lukas (29, l.) aka AviveHD und Kris Grippo (20) kommen an ihren Grenzen. © Bildmontage: Screenshot/YouTube/7vsWild

Am frühen Morgen erreicht die sieben Survival-Profis und -Neulinge eine Hiobsbotschaft: Nach mehreren Camp-Umzügen müssen die "7 vs. Wild"-Teilnehmer erneut ihren Unterschlupf abbauen und weiterziehen.

Um zum nächsten Briefkasten mit neuen Anweisungen zu gelangen, werden ihnen Kanus zur Verfügung gestellt, mit denen sie etwa zwei Kilometer flussabwärts fahren sollen. Das Problem: Die maroden und mit Wasser gefüllten Fischboote müssen erst mal wieder instand gesetzt werden.

Hierbei machen sich erste Sorgen und etwas Frust breit. "Wir werden diese Bootsfahrt niemals überleben", spaßt Influencer Kris Grippo (20). "Kein Bock, immer das Gleiche zu machen", meckert YouTuber Lukas (29) aka AviveHD über den nun schon dritten Umzug.

Während der riskanten Kanufahrt kommen die beiden an ihre Grenzen. "Nix zu trinken, nix zu essen. Wir haben gar keine Power", klagt der 29-Jährige beim Paddeln.