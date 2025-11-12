Kanutour und Dauerregen treiben "7 vs. Wild"-Kandidaten ans Limit: "Dann gebe ich auf!"
Leticia (Kolumbien) - Tag sieben ist bei "7 vs. Wild" angebrochen und wieder werden die Kandidatinnen und Kandidaten auf eine harte Probe gestellt. Halten alle durch?
Am frühen Morgen erreicht die sieben Survival-Profis und -Neulinge eine Hiobsbotschaft: Nach mehreren Camp-Umzügen müssen die "7 vs. Wild"-Teilnehmer erneut ihren Unterschlupf abbauen und weiterziehen.
Um zum nächsten Briefkasten mit neuen Anweisungen zu gelangen, werden ihnen Kanus zur Verfügung gestellt, mit denen sie etwa zwei Kilometer flussabwärts fahren sollen. Das Problem: Die maroden und mit Wasser gefüllten Fischboote müssen erst mal wieder instand gesetzt werden.
Hierbei machen sich erste Sorgen und etwas Frust breit. "Wir werden diese Bootsfahrt niemals überleben", spaßt Influencer Kris Grippo (20). "Kein Bock, immer das Gleiche zu machen", meckert YouTuber Lukas (29) aka AviveHD über den nun schon dritten Umzug.
Während der riskanten Kanufahrt kommen die beiden an ihre Grenzen. "Nix zu trinken, nix zu essen. Wir haben gar keine Power", klagt der 29-Jährige beim Paddeln.
Wespen und Regen: "7 vs. Wild"-Kandidat werden ausgebremst
Am Zielufer angekommen stehen die Überlebenden vor einem weiteren Problem. Survivalexperte Joe stört versehentlich ein Wespennest und setzt diese damit frei.
Dies führt dazu, dass die Gruppe einen anderen und schwereren Weg zum Briefkasten einschlagen muss.
Der Brief macht die Laune der erschöpften Teilnehmer nicht besser. In diesem steht, dass sie alle Tarps in den Kanus zurücklassen müssen und somit auch ihren Schutz vor Regen und Ungeziefer.
Genau dann fängt es in Strömen an zu regnen. Um wenigstens etwas geschützt zu sein, bauen sich die Kandidaten einen Unterschlupf aus Regenponchos und Blättern. Trocken bleibt an diesem Tag nichts.
Besonders Kris Grippo wird die Situation langsam zu viel. "Leute, wenn jetzt unser Dach zusammenkracht, dann gebe ich auf", verkündet er durchnässt.
Den kompletten Kanutrip und andere Erlebnisse der Kandidaten von "7 vs. Wild - Amazonas" könnt Ihr auf Prime Video oder auf YouTube nachsehen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/YouTube/7vsWild